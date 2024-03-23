Як на здоров'я впиває довготривалий прийом добавок кальцію та вітаміну D – дослідили вчені. Результати спостережень опублікували в журналі Annals of Internal Medicine.

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Деталі дослідження

У ньому охоплено 36 тисяч літніх жінок, які вживали вітамін D і кальцій упродовж 7 років, а потім за ними спостерігали ще 15 років. Метою дослідження буо – з'ясувати, чи допоможуть добавки знизити ризик переломів стегна, подовжити життя, уникнути раку та серцево-судинних хвороб.

Одна група жінок щодня приймала вітамін D і кальцій у дозуванні 1000 мг карбонату кальцію і 400 МО вітаміну D3.

Інша – приймала таблетки плацебо. Зауважують, що жодна з жінок не знала, що вона приймає.

Чи ефективні добавки

Упродовж 22 років 1817 жінок, які приймали вітаміни, померли від раку. У групі плацебо їх було 1943, тобто на 126 смертей більше.

Та з іншого боку результати теж невтішні – 2621 жінка, яка приймала кальцій та вітамін D, померла від серцевих захворювань, проти 2420 жінок у групі плацебо.

Тобто, серед жінок, які приймали вітамін D і кальцій, було зареєстровано на 201 смерть більше, ніж у плацебо.

Загалом прийом харчових добавок не приніс жодної користі, і, звичайно, не зменшив ризик смерті, – резюмували дослідники.

Що ж робити

Саме тому медики не радять приймати будь-які вітаміни без попереднього призначення лікаря та аналізів на визначення дефіцитів. Натоміть варто покращувати свій раціон у зимово-весняний період та споживати різноманітні продукти, які містять вітаміни та мікроелементи.