Водночас Міністерство сільського господарства США та експерти вважають рівно навпаки. Насправді яйця перед вживанням не варто мити.
Дивіться також Скільки яєць можна їсти на день: що кажуть дієтологи
У відомстві пояснили це тим, що кури несуть яйця з природним покриттям на шкаралупі, яке називається "кутикулою". Це діє як перша лінія захисту від будь-яких бактерій або повітря, що може прискорити псування продукту.
Частина процесу комерційної санітарії включає пастеризацію. Це означає, що яйця були швидко нагріті та витримані за високої температури, щоб знищити будь-які потенційні бактерії, тож якщо ваші яйця свіжі, охолоджені, а шкаралупа неушкоджена, ризик безпечності харчових продуктів мінімальний,
– йдеться у повідомленні.