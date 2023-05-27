Водночас Міністерство сільського господарства США та експерти вважають рівно навпаки. Насправді яйця перед вживанням не варто мити.

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У відомстві пояснили це тим, що кури несуть яйця з природним покриттям на шкаралупі, яке називається "кутикулою". Це діє як перша лінія захисту від будь-яких бактерій або повітря, що може прискорити псування продукту.

Частина процесу комерційної санітарії включає пастеризацію. Це означає, що яйця були швидко нагріті та витримані за високої температури, щоб знищити будь-які потенційні бактерії, тож якщо ваші яйця свіжі, охолоджені, а шкаралупа неушкоджена, ризик безпечності харчових продуктів мінімальний,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Втім, якщо яйця фермерські, не очищені та не пройшли пастеризацію, то можна скористатися вологим рушником. Рекомендують мити яйця у воді від 90 до 120 градусів, але не у холодній.