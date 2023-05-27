В то же время, Министерство сельского хозяйства США и эксперты считают ровно наоборот. На самом деле яйца перед употреблением не следует мыть.

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В ведомстве объяснили это тем, что куры несут яйца с естественным покрытием на скорлупе, называемой "кутикулой". Это действует как первая линия защиты от любых бактерий или воздуха, что может ускорить порчу продукта.

Часть процесса коммерческой санитарии включает в себя пастеризацию. Это означает, что яйца были быстро нагреты и выдержаны при высокой температуре, чтобы уничтожить любые потенциальные бактерии, и если ваши яйца свежие, охлажденные, а скорлупа невредима, риск безопасности пищевых продуктов минимален,

– говорится в сообщении.

Важно! Впрочем, если яйца фермерские, не очищенные и не прошли пастеризацию, можно воспользоваться влажным полотенцем. Рекомендуют мыть яйца в воде от 90 до 120 градусов, но не в холодной.