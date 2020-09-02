В Україні чи не щодня нові рекорди – нових хворих, госпіталізацій, смертей. Експерти стверджують, що починається друга хвиля пандемії COVID-19. Весняного піку, як у Європі, у нас не було. Проте він приходить саме зараз.

Як побороти COVID-19?

Таку думку ефірі 24 каналу висловив ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. І наголосив: неважливо, перша хвиля, чи друга – з цим треба щось робити.

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"На щастя, уряд ввів жорсткий карантин доволі рано. Це було правильне рішення. Через нього такого весняного піку не було, але він приходить зараз – це та сама хвиля і їй треба давати раду", – наголосив Ковтонюк.

Насамперед, на його думку, щоб побороти коронавірус, треба дотримуватись "золотого стандарту" контролю над пандемією:

система тестування,

виявлення,

ізоляція.

Мене дивує, що дотепер цей напрямок роботи не є і не був в пріоритеті уряду. Система тестування в Україні дуже слабка. Через це ми не можемо контролювати те, що відбувається. Якщо почнуть активно рости випадки, то ми тут абсолютно беззахисні. Особливо, коли почався навчальний сезон,

– зазначив Ковтонюк.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Про навчальний період

За його словами, сплеск зі сторони шкіл варто очікувати, тому що це підвищує ризики передачі. Самі діти не мають важкого перебігу захворювання, але так само переносять COVID-19 як дорослі. Тому потенційно може це створити додаткові ризики, тип паче скоро сезон ГРВІ.

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"Насамперед, треба дивитись на тестування. Вчасно виявлений випадок і встановлений діагноз допоможе відстежити контакти і швидко вжити заходів. Так ми зупинимо ланцюжок поширення", – переконаний колишній заступник голови МОЗ.

Якщо тестів не роблять, або їх роблять пізно чи результати проходять пізно – поширення продовжують відбуватися. Так ми не контролюємо ситуацію Як наслідок – переповнені лікарні та смерті, переконаний він.

Дивіться відео розмови 24 каналу з Павлом Ковтонюком: