Не друга хвиля, а відлуння першої: як світ реагує на нові спалахи COVID-19
Угорщина першою у Європі знову закрила свої кордони, аби запобігти другій хвилі COVID-19. У Франції закликали не поспішати із такими кроками, аби не завдати ще більших збитків економіці ЄС. А Гонконг розпочав безкоштовне добровільне тестування громадян.
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Угорщина оновила правила в'їзду та транзиту
Влада Угорщини закрила кордони для іноземців через побоювання другої хвилі COVID-19. Іноземцям дозволяють в'їхати, якщо вони прямують в іншу країну і мають документи, що це підтверджують.
В перші дні вересня там зареєстрували найвищий добовий приріст хворих на COVID-19. Станом на 2 вересня виявили 6 622 випадків коронавірусу, з них 619 – летальні. Понад 3 900 осіб одужали.
Що запропонувала Франція
У Франції закликали утриматися від закриття кордонів, адже це шкодить економікам європейських країн. Натомість запропонували помірковані скоординовані дії.
Немає жодного сенсу закривати кордони між країнами, коли в одній з них стався спалах коронавірусу, тобто з'явилася активна зона циркуляції інфекції,
– наголосив Еммануель Макрон, президент Франції.
Й додав: потрібно опрацювати спільну методологію для визначення цих активних зон і реагування на ці спалахи в кожній країні".
Втім, поки європейські політики не домовилися про спільний план дій. А добові показники приросту інфікованих збільшуються майже у всіх країнах ЄС. Кожна на власний розсуд відновлює обмеження.
Не друга хвиля COVID-19, а відлуння першої
Уряди різних країн намагаються балансувати між карантинними заходами, аби зменшити тиск на медичну систему, та між тим щоб не допустити значних втрат для економіки.
Науковці ж наголосили, що це – ще не початок другої хвилі коронавірусу, а лише відлуння першої. Не доводиться поки і говорити про надійні способи запобігання поширенню COVID-19.
Нам просто з цим доведеться жити і без вакцини нам не сформувати колективний імунітет. Тільки тоді можна сподіватися на зменшення кількості хворих та померлих,
– зазначив Віктор Доценко, професор Інституту фізіології імені Богомольця.
Втім, вчені підкреслили: це не означає, що карантинні заходи не потрібні. Адже помірні обмеження дійсно діють.
Пересічним громадянам медики радять дотримуватися здорового способу життя. Адже ця порада добре працює в ситуації, коли хвороба нова і її досліджують, а ліків – ще не знайшли.