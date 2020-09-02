Угорщина першою у Європі знову закрила свої кордони, аби запобігти другій хвилі COVID-19. У Франції закликали не поспішати із такими кроками, аби не завдати ще більших збитків економіці ЄС. А Гонконг розпочав безкоштовне добровільне тестування громадян.

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Угорщина оновила правила в'їзду та транзиту

Влада Угорщини закрила кордони для іноземців через побоювання другої хвилі COVID-19. Іноземцям дозволяють в'їхати, якщо вони прямують в іншу країну і мають документи, що це підтверджують.

В перші дні вересня там зареєстрували найвищий добовий приріст хворих на COVID-19. Станом на 2 вересня виявили 6 622 випадків коронавірусу, з них 619 – летальні. Понад 3 900 осіб одужали.

Що запропонувала Франція

У Франції закликали утриматися від закриття кордонів, адже це шкодить економікам європейських країн. Натомість запропонували помірковані скоординовані дії.

Немає жодного сенсу закривати кордони між країнами, коли в одній з них стався спалах коронавірусу, тобто з'явилася активна зона циркуляції інфекції,

– наголосив Еммануель Макрон, президент Франції.

Й додав: потрібно опрацювати спільну методологію для визначення цих активних зон і реагування на ці спалахи в кожній країні".

Втім, поки європейські політики не домовилися про спільний план дій. А добові показники приросту інфікованих збільшуються майже у всіх країнах ЄС. Кожна на власний розсуд відновлює обмеження.

Цікаво! У Гонконгу перш ніж знову запроваджувати карантин вирішили провести безкоштовне обстеження всіх жителів. Для цього у місті розгорнули 100 центрів для збору аналізів.

Не друга хвиля COVID-19, а відлуння першої

Уряди різних країн намагаються балансувати між карантинними заходами, аби зменшити тиск на медичну систему, та між тим щоб не допустити значних втрат для економіки.

Науковці ж наголосили, що це – ще не початок другої хвилі коронавірусу, а лише відлуння першої. Не доводиться поки і говорити про надійні способи запобігання поширенню COVID-19.

Нам просто з цим доведеться жити і без вакцини нам не сформувати колективний імунітет. Тільки тоді можна сподіватися на зменшення кількості хворих та померлих,

– зазначив Віктор Доценко, професор Інституту фізіології імені Богомольця.

Втім, вчені підкреслили: це не означає, що карантинні заходи не потрібні. Адже помірні обмеження дійсно діють.

Пересічним громадянам медики радять дотримуватися здорового способу життя. Адже ця порада добре працює в ситуації, коли хвороба нова і її досліджують, а ліків – ще не знайшли.