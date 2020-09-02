Венгрия первой в Европе снова закрыла свои границы, чтобы предотвратить вторую волну COVID-19. Во Франции призвали не спешить с такими шагами, чтобы не нанести еще больший ущерб экономике ЕС. А Гонконг начал бесплатное добровольное тестирование граждан.

Как мир готовится к прохождению пандемии осенью – читайте в материале 24 канала.

Важно В Минздраве назвали симптомы, которые сразу указывают на инфицирование коронавирусом

Венгрия обновила правила въезда и транзита

Власть Венгрии закрыла границы для иностранцев из-за опасения второй волны COVID-19. Иностранцам разрешают въехать, если они направляются в другую страну и у них есть документы, подтверждающие это.

В первые дни сентября там зарегистрировали самый высокий суточный прирост больных COVID-19. По состоянию на 2 сентября обнаружили 6 622 случая коронавируса, из них 619 – летальные. Более 3 900 человек выздоровели.

Что предложила Франция

Во Франции призвали воздержаться от закрытия границ, ведь это вредит экономикам европейских стран. Зато предложили умеренные скоординированные действия.

Нет никакого смысла закрывать границы между странами, когда в одной из них произошла вспышка коронавируса, то есть появилась активная зона циркуляции инфекции,

– подчеркнул Эммануэль Макрон, президент Франции.

И добавил: Нужно проработать общую методологию для определения этих активных зон и реагирования на эти вспышки в каждой стране".

Впрочем, пока европейские политики не договорились о совместном плане действий. А суточные показатели прироста инфицированных увеличиваются почти во всех странах ЕС. Каждая по своему усмотрению восстанавливает ограничения.

Интересно! В Гонконге прежде чем снова вводить карантин решили провести бесплатное обследование всех жителей. Для этого в городе развернули 100 центров для сбора анализов.

Не вторая волна COVID-19, а эхо первой

Правительства разных стран пытаются балансировать между карантинными мерами, чтобы уменьшить давление на медицинскую систему, и между тем чтобы не допустить значительных потерь для экономики.

Ученые же отметили, что это – еще не начало второй волны, а лишь эхо первой. Не приходится пока говорить и о надежных способах предотвращения распространения COVID-19.

Нам просто с этим придется жить и без вакцины нам не сформировать коллективный иммунитет. Только тогда можно надеяться на уменьшение количества больных и умерших,

– отметил Виктор Доценко, профессор Института физиологии имени Богомольца.

Впрочем, ученые подчеркнули: это не значит, что карантинные мероприятия не нужны. Ведь умеренные ограничения действительно действуют.

Рядовым гражданам медики советуют придерживаться здорового образа жизни. Ведь этот совет хорошо работает в ситуации, когда болезнь новая и ее исследуют, а лекарства еще не нашли.