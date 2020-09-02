В Украине едва ли не ежедневно новые рекорды – новых больных, госпитализаций, смертей. Эксперты утверждают, что начинается вторая волна пандемии COVID-19. Весеннего пика, как в Европе, у нас не было. Однако он приходит именно сейчас.

Как побороть COVID-19?

Такое мнение эфире 24 каналу высказал экс-министр здравоохранения Павел Ковтонюк. И подчеркнул: неважно, первая волна или вторая – с этим надо что-то делать.

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"К счастью, правительство ввело жесткий карантин довольно рано. Это было правильное решение. Из-за него такого весеннего пика не было, но он приходит сейчас – это та самая волна и ей надо давать отпор", – подчеркнул Ковтонюк.

Прежде всего, по его мнению, чтобы побороть коронавирус, надо придерживаться "золотого стандарта" контроля над пандемией:

система тестирования,

выявление,

изоляция.

Меня удивляет, что до сих пор это направление работы не является и не было в приоритете правительства. Система тестирования в Украине очень слабая. Из-за этого мы не можем контролировать происходящее. Если начнут активно расти случаи, то мы здесь совершенно беззащитны. Особенно, когда начался учебный сезон,

– отметил Ковтонюк.

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Об учебном периоде

По его словам, всплеск со стороны школ стоит ожидать, потому что это повышает риски передачи. Сами дети не имеют тяжелого течения заболевания, но так же переносят COVID-19 как взрослые. Поэтому потенциально может это создать дополнительные риски, тем более скоро сезон ОРВИ.

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"Прежде всего, надо смотреть на тестирование. Вовремя выявленный случай и установленный диагноз поможет отследить контакты и быстро принять меры. Так мы остановим цепочку распространения", – убежден бывший замглавы Минздрава.

Если тестов не делают, или их делают поздно или результаты приходят поздно – распространение продолжает происходить. Так мы не контролируем ситуацию Как следствие – переполненные больницы и смерти, убежден он.

Смотрите видео разговора 24 канала с Павлом Ковтонюком: