Медики зазначили, що після трансплантації стан пацієнтки почав стрімко погіршуватися. Це сталося на другий день після трансплантації.

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У пресслужбі Першого медоб'єднання Львова розповіли, що команда лікарів робила все можливе, щоб стабілізувати стан пацієнтки. Ба більше, її навіть під'єднали до апарата ЕКМО, який замінює роботу серця і легень.

Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим,

– сказали у пресслужбі.

Медики підкреслили, що всі реанімаційні заходи виявилися марними, адже у пацієнтки відбулося гостре відторгнення донорських органів. Там наголосили, що для всього колективу, який боровся за життя Ніни та вірив в її одужання – це великий удар.

"Немає нічого гіршого, ніж втратити пацієнта. Висловлюємо глибокі співчуття родині покійної Ніни", – додали представники медоб'єднання.

24 Канал також висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким загиблої жінки.

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