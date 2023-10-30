Медики зазначили, що після трансплантації стан пацієнтки почав стрімко погіршуватися. Це сталося на другий день після трансплантації.
До теми В Україні вперше одночасно пересадили серце і легені
Яка причина смерті пацієнтки, якій пересадили серце і легені
У пресслужбі Першого медоб'єднання Львова розповіли, що команда лікарів робила все можливе, щоб стабілізувати стан пацієнтки. Ба більше, її навіть під'єднали до апарата ЕКМО, який замінює роботу серця і легень.
Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим,
– сказали у пресслужбі.
Медики підкреслили, що всі реанімаційні заходи виявилися марними, адже у пацієнтки відбулося гостре відторгнення донорських органів. Там наголосили, що для всього колективу, який боровся за життя Ніни та вірив в її одужання – це великий удар.
"Немає нічого гіршого, ніж втратити пацієнта. Висловлюємо глибокі співчуття родині покійної Ніни", – додали представники медоб'єднання.
Що відомо про трансплантацію, яку провели Ніні
- Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що у місті провели першу в Україні трансплантацію комплексу органів серце-легені. Таке оперативне втручання вважається надскладним і їх роблять лише 2 десятки на рік.
- Пацієнткою, якій пересадили ці органи, була 38-річна Ніна з Київської області. Зокрема, Ніна чекала на подібну операцію 15 років, вона від народження мала проблеми із серцем, а згодом вийшли з ладу і її легені.
- Жінка майже втратила надію на трансплантацію, адже з кожним роком її здоров'я ставало все гіршим. І ця трансплантація стала шансом для неї на повноцінне життя.
- Варто зазначити, що донором органів став 18-річний хлопець, який загинув у ДТП. Саме рішення рідних загиблого допомогло врятувати життя, окрім Ніни, ще 3 людей.