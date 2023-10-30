Медики отметили, что после трансплантации состояние пациентки начало стремительно ухудшаться. Это произошло на следующий день после трансплантации.

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В пресс-службе Первого медобъединения Львова рассказали, что команда врачей делала все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациентки. Более того, ее даже подключили к аппарату ЭКМО, который заменяет работу сердца и легких.

Однако на таком раннем этапе преодолеть острое отторжение одновременно двух органов было почти невозможным,

– сказали в пресс-службе.

Медики подчеркнули, что все реанимационные мероприятия оказались тщетными, ведь у пациентки произошло острое отторжение донорских органов. Там подчеркнули, что для всего коллектива, который боролся за жизнь Нины и верил в ее выздоровление, это большой удар.

"Нет ничего хуже, чем потерять пациента. Выражаем глубокие соболезнования семье покойной Нины", – добавили представители медобъединения.

24 Канал также выражает самые искренние соболезнования родным погибшей женщины.

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