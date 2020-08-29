Трансплантації в Україні: список медичних закладів, які приєдналися до пілотного проекту
У МОЗ назвали медичні заклади та наукові установи, які приєдналися до пілотного проекту з трансплантації.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України на запит видання УНН.
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Зазначається, що перелік учасників пілотного проекту, визначений постановою № 707, регулярно переглядається. Інші
В Україні договір про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів уклали 26 закладів охорони здоров’я та наукових установ.
Список медзакладів, які приєдналися до пілотного проекту з трансплантації
— державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова" Національної академії медичних наук, м. Київ;
— комунальна установа "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя;
— комунальний заклад "Дніпровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова", м. Дніпро;
— комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівська обласна клінічна лікарня", м. Львів;
— комунальне некомерційне підприємство "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради, м. Одеса;
— комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповалова", м. Харків;
— комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області, м. Ковель;
— державна установа "Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ;
— державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України", м. Київ;
— комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради", м. Вінниця;
— комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ;
— комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова", м. Львів;
— комунальне некомерційне підприємство "Миколаївська обласна клінічна лікарня" Миколаївської обласної ради, м. Миколаїв;
— комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня", м. Суми;
— комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська університетська лікарня" Тернопільської обласної ради, м. Тернопіль;
— комунальне некомерційне підприємство "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради, м. Хмельницький;
— комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради", м. Івано-Франківськ;
— комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної ради", м. Черкаси;
— комунальне підприємство "1-А міська клінічна лікарня Полтавської міської ради", м. Полтава;
— Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ;
— "Національний інститут раку" Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ;
— комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради, м. Черкаси;
— державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України", м. Львів;
— комунальне некомерційне підприємство "Київський центр трансплантології кісткового мозку" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ;
— комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київський обласний онкологічний диспансер", м. Київ.
З січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.
6 липня, створили окремий орган при Міністерстві охорони здоров'я, який займається питанням розвитку трансплантації в Україні.
В Україні розробили план з трансплантацій органів строком на два роки. Наразі уже створено окремий підрозділ високотехнологічної медицини в Міністерстві охорони здоров'я, яке займається питанням трансплантації.
На сьогодні в Україні вже є 24 медзаклади, де проводиться трансплантація.