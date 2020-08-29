Що відомо про трансплантації в Україні

З січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.

6 липня, створили окремий орган при Міністерстві охорони здоров'я, який займається питанням розвитку трансплантації в Україні.

В Україні розробили план з трансплантацій органів строком на два роки. Наразі уже створено окремий підрозділ високотехнологічної медицини в Міністерстві охорони здоров'я, яке займається питанням трансплантації.

На сьогодні в Україні вже є 24 медзаклади, де проводиться трансплантація.