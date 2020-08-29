Трансплантации в Украине: список медицинских учреждений, присоединившихся к пилотному проекту
В Минздраве назвали медицинские учреждения и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации.
Об этом сообщили в пресс служба Министерства здравоохранения Украины на запрос издания УНН.
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Отмечается, что список участников пилотного проекта, определен постановлением № 707, регулярно пересматривается. другие
В Украине договор о медицинском обслуживании населения по оказанию третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов и других анатомических материалов заключили 26 учреждений здравоохранения и научных учреждений.
Список медучреждений, которые присоединились к пилотного проекта по трансплантации
– государственное учреждение "Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова" Национальной академии медицинских наук, г. Киев;
– коммунальное учреждение "Запорожская областная клиническая больница" Запорожского областного совета, г. Запорожье.
– коммунальное учреждение "Днепровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова", г. Днепр;
– коммунальное некоммерческое предприятие Львовского областного совета "Львовская областная клиническая больница", г. Львов;
– коммунальное некоммерческое предприятие "Одесская областная клиническая больница" Одесского областного совета, г. Одесса.
– коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В. И. Шаповалова", г. Харьков.
– коммунальное некоммерческое предприятие Ковель горрайонное территориальное медицинское объединение городского совета Ковеля Волынской области, г. Ковель;
– государственное учреждение "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины", г. Киев;
– государственное учреждение "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова Национальной академии медицинских наук Украины", г. Киев;
– коммунальное некоммерческое предприятие "Винницкая областная клиническая больница им. Пирогова Винницкого областного совета", г. Винница;
– коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской центр нефрологии и диализа" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), м. Киев;
– коммунальное некоммерческое предприятие "Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова", г. Львов;
– коммунальное некоммерческое предприятие "Николаевская областная клиническая больница" Николаевского областного совета, г. Николаев.
– коммунальное некоммерческое предприятие Сумского областного совета "Сумская областная клиническая больница", м. Суми;
– коммунальное некоммерческое предприятие "Тернопольская университетская больница" Тернопольского областного совета, г. Тернополь.
– коммунальное некоммерческое предприятие "Хмельницкая областная больница" Хмельницкого областного совета, м. Хмельницький;
– коммунальное некоммерческое предприятие "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета", г. Ивано-Франковск;
– коммунальное некоммерческое предприятие "Черкасский областной онкологический диспансер Черкасского областного совета", г. Черкассы
– коммунальное предприятие "1-А городская клиническая больница Полтавского городского совета", м. Полтава;
– Национальная детская специализированная больница "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины, г. Киев;
– "Национальный институт рака" Министерства здравоохранения Украины, г. Киев;
– коммунальное некоммерческое предприятие "Черкасский областной онкологический диспансер" Черкасского областного совета, м. Черкаси;
– государственное учреждение "Институт патологии крови и трансфузионной медицины Национальной академии медицинских наук Украины", г. Львов;
– коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский центр трансплантологии костного мозга" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), м. Киев;
– коммунальное некоммерческое предприятие Киевского областного совета "Киевский областной онкологический диспансер", г. Киев.
С января 2019 году в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.
6 июля, создали отдельный орган при Министерстве здравоохранения, который занимается вопросом развития трансплантации в Украине.
В Украине разработали план по трансплантации органов сроком на два года. Сейчас уже создано отдельное подразделение высокотехнологичной медицины в Министерстве здравоохранения, которое занимается вопросом трансплантации.
На данный момент в Украине уже есть 24 медучреждения, где проводится трансплантация.