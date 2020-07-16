Незрозуміла любов Трампа до препарату гідроксихлорохін і його бажання включити його в протоколи лікування коронавірусу зіграла негативну роль в розробці ефективних ліків. Це уповільнило їхнє створення.

Трамп + гідроксихлорохін = любов

Майже з самого початку пандемії в США Дональд Трамп стверджував, що препарат від малярії гідроксихлорохін є ефективним проти COVID-19, і його необхідно приймати всім хворим.

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Він навіть вирішив його пити для профілактики, хоч його відмовляли лікарі та наголошували на небезпечності цього вчинку.

Трамп агресивно проштовхував гідроксихлорохін і буквально змушував наукові колективи в США та інших країнах світу оцінювати ефективність ліків. Після таких дій багато експертів побачили в його діях рекламу та лобіювання інтересів фармацевтичних гігантів.

Науковці проти гідроксихлорохіну

Наукові дослідження з цього питання приходили до протилежних висновків. Останні дослідження показали, що гідроксихлорохін небезпечний для здоров'я, і ​​Всесвітня організація охорони здоров'я не тільки прибрала препарат з рекомендацій по лікуванню, але навіть з усіх наукових досліджень.

В цілому, 16% всіх клінічних досліджень в області пошуку ліків проти коронавірусу були присвячені гідроксихлорохін, це занадто багато, вважають науковці експерти при британському уряді.

Вони зазначили, що якби ці зусилля були спрямовані на розробку дійсно ефективних препаратів від COVID-19 або перевірку вже наявних, то світ отримав би ці ліки вже сьогодні.

Сам Дональд Трамп зберігає вірність улюбленому препарату. А його однодумець і ще один затятий противник карантинних обмежень президент Бразилії Жаір Болсонару, який заразився коронавірусом, розповідав журналістам, що лікується гідроксихлорохіном і відчуває себе при цьому просто чудово