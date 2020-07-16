Непонятная любовь Трампа к препарату гидроксихлорохин и его желание включить его в протоколы лечения коронавируса сыграла негативную роль в разработке эффективных лекарств. Это замедлило их создание.

Трамп + гидроксихлорохин = любовь

Почти с самого начала пандемии в США Дональд Трамп утверждал, что препарат от малярии гидроксихлорохин эффективен против COVID-19, и его необходимо принимать всем больным.

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Он даже решил его пить для профилактики, хотя его отговаривали врачи и говорили об опасности этого поступка.

Трамп агрессивно проталкивал гидроксихлорохин и буквально заставлял научные коллективы в США и других странах мира оценивать эффективность лекарств. После таких действий многие эксперты увидели в его действиях рекламу и лоббирование интересов фармацевтических гигантов.

Ученые против гидроксихлорохина

Научные исследования по этому вопросу приходили к противоположным выводам. Последние исследования показали, что гидроксихлорохин опасен для здоровья, и Всемирная организация здравоохранения не только убрала препарат из рекомендаций по лечению, но даже из всех научных исследований.

В целом, 16% всех клинических исследований в области поиска лекарств против коронавируса были посвящены гидроксихлорохину, это слишком много, считают ученые эксперты при британском правительстве.

Они отметили, что если бы эти усилия были направлены на разработку действительно эффективных препаратов от COVID-19 или проверку уже имеющихся, то мир получил бы эти лекарства уже сегодня.

Сам Дональд Трамп сохраняет верность любимому препарату. А его единомышленник и еще один ярый противник карантина президент Бразилии Жаир Болсонару, который заразился коронавирусом, рассказывал журналистам, что лечится гидроксихлорохином и чувствует себя при этом просто замечательно.