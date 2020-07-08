США надіслали в ООН лист з офіційним попередженням, що країна остаточно виходить із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Статися це має за рік, 6 липня 2021 року, однак на той час у США вже може бути інший президент – з цілком протилежною точкою зору.

Трамп офіційно оголосив про вихід США з ВООЗ

США 7 липня офіційно повідомили ООН про вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише DW. В ООН підтвердили, як пише Інтерфакс-Україна: генсек Антоніу Гутерреш заяву США отримав.

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Вихід США з ВООЗ відбудеться через рік – 6 липня 2021 року.

Статут ВООЗ, схвалений свого часу США також, передбачає, що про вихід країни з організації треба повідомити за рік (що й було зроблено), а сам вихід можливий за умови повного погашення фінансових зобов'язань.

Трамп же ще у квітні заявив, що США припиняє сплачувати внески до ВООЗ. А у травні сказав, що країна з організації вийде. Бо, мовляв, ВООЗ надто залежна від Китаю і надто повільно реагувала на спалах коронавірусу.

Зауважимо, самого Трампа у США нещадно критикують за реакцію його адміністрації на поширення COVID-19 у країні. Адже Трамп тривалий применшував небезпеку.

Коронавірус у США, до слова, виявили у майже трьох мільйонів людей, понад 130 тисяч з яких померли.

Байден рішення Трампа скасує, щойно стане президентом

Колишній віцепрезидент США Джозеф Байден, який буде кандидатом від Демократичної партії на виборах глави держави в листопаді, прокоментував заяву Трампа про вихід з ВООЗ.

Він заявив у твіттері про намір відновити членство США у Всесвітній організації охорони здоров’я "у перший день свого президентства". Також він пообіцяв "відновити наше лідерство на світовій сцені".

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