Трамп официально объявил о выходе США из ВОЗ, а Байден обещает отменить это решение
США направили в ООН письмо с официальным предупреждением, что страна окончательно выходит из Всемирной организации здравоохранения. Произойти это должно через год, 6 июля 2021, однако в то время в США уже может быть другой президент – с кардинально иной точкой зрения.
Трамп официально объявил о выходе США из ВОЗ
США 7 июля официально сообщили ООН о выходе из Всемирной организации здравоохранения, пишет DW. В ООН подтвердили, как пишет Интерфакс-Украина: генсек Антониу Гутерреш заявление США получил.
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Выход США из ВОЗ состоится через год – 6 июля 2021 года.
Устав ВОЗ, одобренный в свое время также и США, предусматривает, что о выходе страны из организации надо сообщить годом заранее (что и было сделано), а сам выход возможен при условии полного погашения финансовых обязательств.
Трамп же еще в апреле заявил, что США прекращает платить взносы в ВОЗ. А в мае сказал, что страна из организации выйдет. Дескать, ВОЗ слишком зависима от Китая и слишком медленно реагировала на вспышку коронавируса.
Заметим, самого Трампа в США беспощадно критикуют за реакцию его администрации на распространение COVID-19 в стране. Ведь Трамп длительное время умалял опасность.
Байден решение Трампа отменит, как только станет президентом
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который будет кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в ноябре, прокомментировал заявление Трампа о выходе из ВОЗ.
Он заявил в твиттере о намерении восстановить членство США во Всемирной организации здравоохранения "в первый день своего президентства". Также он пообещал "восстановить наше лидерство на мировой сцене".
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