Трамп готовий постачати вакцину від коронавірусу за кордон: деталі
Президент США Дональд Трамп вважає, що США можуть забезпечити вакциною від COVID-19 й інші країни. Наразі Вашингтон заявив про готовність виготовити 100 мільйонів доз вакцини – для внутрішніх потреб.
Американці готові експортувати 500 мільйонів доз вакцини
Президент США сподівається, що приступити до виготовлення вакцини американці зможуть вже незабаром. Про це Дональд Трамп заявив на брифінгу у Білому домі.
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Можливо, ми будемо поставляти великі партії вакцини іншим країнам. Те саме ми робили з апаратами штучної вентиляції легень,
– повідомив Трамп.
Щодо експорту вакцини, то американський президент спрогнозував, що за кордон Вашингтон зможе надати близько 500 мільйонів доз.
Вакцина буде доступна в середині 2021 року, – ВООЗ
Зазначимо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують, що вакцина проти коронавірусу буде доступна в середині 2021 року. За словами головної вченої ВООЗ Сумії Свамінатан, близько 20 вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань.