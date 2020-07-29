Президент США Дональд Трамп вважає, що США можуть забезпечити вакциною від COVID-19 й інші країни. Наразі Вашингтон заявив про готовність виготовити 100 мільйонів доз вакцини – для внутрішніх потреб.

Американці готові експортувати 500 мільйонів доз вакцини

Президент США сподівається, що приступити до виготовлення вакцини американці зможуть вже незабаром. Про це Дональд Трамп заявив на брифінгу у Білому домі.

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Можливо, ми будемо поставляти великі партії вакцини іншим країнам. Те саме ми робили з апаратами штучної вентиляції легень,

– повідомив Трамп.

Щодо експорту вакцини, то американський президент спрогнозував, що за кордон Вашингтон зможе надати близько 500 мільйонів доз.

Вакцина буде доступна в середині 2021 року, – ВООЗ

Зазначимо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують, що вакцина проти коронавірусу буде доступна в середині 2021 року. За словами головної вченої ВООЗ Сумії Свамінатан, близько 20 вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань.