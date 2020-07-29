Президент США Дональд Трамп считает, что США могут обеспечить вакциной от COVID-19 и другие страны. Сейчас Вашингтон заявил о готовности изготовить 100 миллионов доз вакцины – для внутренних нужд.

Американцы готовы экспортировать 500 миллионов доз вакцины

Президент США надеется, что приступить к изготовлению вакцины американцы смогут уже скоро. Об этом Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме.

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Возможно, мы будем поставлять большие партии вакцины другим странам. То же самое мы делали с аппаратами искусственной вентиляции легких,

– сообщил Трамп.

Что касается экспорта вакцины, то американский президент спрогнозировал, что за границу Вашингтон сможет предоставить около 500 миллионов доз.

Вакцина будет доступна в середине 2021 года, – ВОЗ

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что вакцина против коронавируса будет доступна в середине 2021 года. По словам главной ученой ВОЗ Сумии Сваминатан, около 20 вакцин находятся на стадии клинических испытаний.