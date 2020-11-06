Тимчасовий COVID-госпіталь хотіли розгорнути в Конча-Заспі: в ОП розповіли про такий варіант
Тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус людей могли розгорнути у санаторії "Конча-Заспа". Такий варіант розглядали раніше в Офісі Президента.
Про розгортання госпіталю заговорили через стрімкий приріст нових хворих на коронавірус. Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, повідомляє "Українська правда".
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Чому госпіталь ще не розгорнули
- За словами Соколовська, площі для перепрофілювання повинні відповідати певним критеріям.
- Крім цього, заклад має бути придатними для логістики таких пацієнтів та пристосованим до їх потреб.
Тому фахівці МОЗ ще працюють над можливістю облаштування ліжок у "Конча-Заспі". Соколовська зауважила, що розглядають ще й інші об'єкти, придатні для лікування.
Госпіталь можуть розгорнути у "Феофанії"
В Офісі Президента також додали, що лікарня "Феофанія" приймає хворих на COVID-19 з 10 вересня. До переліку державних закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на COVID-19, її включили за ініціативою президента. Для цього перепрофілювали окремий корпус.
Додамо, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що на базі "Феофанії" теж хочуть розгорнути тимчасовий мобільний госпіталь для лікування хворих на коронавірус.
Коронавірус в Україні: статистика
- У жовтні в Україні значно збільшився приріст нових хворих на коронавірус. Наприклад, за добу 5 листопада хворобу виявили у 9 721 людини.
- Всього захворіли понад 440 тисяч українців.
- Щоправда, близько 195 тисяч хворих вже одужали. Від ускладнень коронавірусу та супутніх хвороб померли 8125 пацієнтів.
- Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що уряд запровадить нові обмеження. Зокрема, запровадить карантин вихідного дня.
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