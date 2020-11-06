Тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус людей могли розгорнути у санаторії "Конча-Заспа". Такий варіант розглядали раніше в Офісі Президента.

Про розгортання госпіталю заговорили через стрімкий приріст нових хворих на коронавірус. Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, повідомляє "Українська правда".

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За словами Соколовська, площі для перепрофілювання повинні відповідати певним критеріям.

Крім цього, заклад має бути придатними для логістики таких пацієнтів та пристосованим до їх потреб.

Тому фахівці МОЗ ще працюють над можливістю облаштування ліжок у "Конча-Заспі". Соколовська зауважила, що розглядають ще й інші об'єкти, придатні для лікування.

Госпіталь можуть розгорнути у "Феофанії"

В Офісі Президента також додали, що лікарня "Феофанія" приймає хворих на COVID-19 з 10 вересня. До переліку державних закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на COVID-19, її включили за ініціативою президента. Для цього перепрофілювали окремий корпус.

Додамо, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що на базі "Феофанії" теж хочуть розгорнути тимчасовий мобільний госпіталь для лікування хворих на коронавірус.

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