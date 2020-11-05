У 3 містах України розгорнуть тимчасові госпіталі для лікування хворих на коронавірус. Все тому, що у лікарнях заповнено більше половини місць, призначених для інфікованих COVID-19.

Наразі в лікарні перебуває близько 27 тисяч хворих на коронавірус українців. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляє 24 канал.

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До слова, це в 3,5 рази більше, ніж було на початку вересня. За словами очільника МОЗ, готові 52 тисяч ліжок, однак цю кількість збільшать ще на 20 тисяч.

Це максимальні теоретичні можливості нашої системи охорони здоров'я, щоб не було збільшення шляхом ненадання медичної допомоги іншим хворим. Крім того, ми, думаю, підемо на розгортання тимчасових госпіталів в наших містах,

– зауважив Степанов.

Де планують розгорнути тимчасові госпіталі

Київ;

Одеса;

Краматорськ.

Зверніть увагу! В Україні планують посилити обмеження. Зокрема, Степанов наголосив, що карантин вихідного дня хочуть запровадити вже з наступних вихідних.

Коронавірус в Україні: статистика