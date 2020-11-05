У яких містах розгорнуть тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус: перелік
У 3 містах України розгорнуть тимчасові госпіталі для лікування хворих на коронавірус. Все тому, що у лікарнях заповнено більше половини місць, призначених для інфікованих COVID-19.
Наразі в лікарні перебуває близько 27 тисяч хворих на коронавірус українців. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляє 24 канал.
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До слова, це в 3,5 рази більше, ніж було на початку вересня. За словами очільника МОЗ, готові 52 тисяч ліжок, однак цю кількість збільшать ще на 20 тисяч.
Це максимальні теоретичні можливості нашої системи охорони здоров'я, щоб не було збільшення шляхом ненадання медичної допомоги іншим хворим. Крім того, ми, думаю, підемо на розгортання тимчасових госпіталів в наших містах,
– зауважив Степанов.
Де планують розгорнути тимчасові госпіталі
- Київ;
- Одеса;
- Краматорськ.
Коронавірус в Україні: статистика
- Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувались понад 400 тисяч людей.
- Близько 184 тисячі хворих одужали. Проте від ускладнень коронавірусу та супутніх хвороб померли 7924 пацієнтів.
- 4 листопада зафіксували рекорд: за добу виявили 9850 нових хворих.
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