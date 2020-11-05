В 3 городах Украины развернуты временные госпитали для лечения больных коронавирусом. Все потому, что в больницах заполнено более половины мест, предназначенных для инфицированных COVID-19.

Сейчас в больницах находится около 27 тысяч больных коронавирусом украинцев. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает 24 канал.

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К слову, это в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. По словам главы Минздрава, готовы 52 тысяч коек, однако это количество увеличат еще на 20 тысяч.

Это максимальные теоретические возможности нашей системы здравоохранения, чтобы не было увеличения путем неоказания медицинской помощи другим больным. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах,

– заметил Степанов.

Где планируют развернуть временные госпитали

Киев;

Одесса;

Краматорск.

Обратите внимание! В Украине планируют ужесточить ограничения. В частности, Степанов отметил, что карантин выходного дня хотят ввести уже со следующих выходных.