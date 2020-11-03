На базі лікарні "Феофанія", що у Києві. можуть розгорнути мобільний госпіталь для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Окрім Палацу спорту та Міжнародного виставкового центру, у Києві під мобільний госпіталь для боротьби з COVID-19 планують переобладнати і "Феофанію", повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

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У зв'язку з завантаженістю лікарень, Кабмін доручив регіонам підготувати варіанти для створення мобільних госпіталів.

Феофанію можуть віддати під польовий госпіталь,

– розповів співрозмовник РБК-Україна.

До слова, нині, 3 листопада, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прозвітував у Раді щодо поширення коронавірусної хвороби в Україні.

Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. Нині лікарняні ліжка в країні заповнені на 68,8% від 52 000 відведених ліжкомісць.

Якщо ліжковий фонд заповниться на 100%, то в країні застосують протокол медичного сортування. Тобто лікарям доведеться обирати, кого лікувати, а кому сподіватись на удачу.

Міністр додав, що, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн, тому Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову ввели жорсткі карантинні обмеження.

Зазначимо, що 3 листопада Україні встановила два негативні рекорди – за добовим приростом нових інфікованих та за кількістю госпіталізованих за день.

За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 8 899 людей. Госпіталізували – 1 207 хворих.