На базе больницы "Феофания" в Киеве могут развернуть мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме Дворца спорта и Международного выставочного центра в Киеве под мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 планируют переоборудовать и "Феофания", сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

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В связи с загруженностью больниц, Кабмин поручил регионам подготовить варианты для создания мобильных госпиталей.

Феофанию могут отдать под полевой госпиталь,

– рассказал собеседник РБК-Украина.

К слову, сейчас, 3 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов отчитался в Раде по распространению коронавирусной болезни в Украине.

Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Сейчас больничные койки в стране заполнены на 68,8% от 52000 отведенных койкомест.

Если коечный фонд заполнится на 100%, то в стране применят протокол медицинской сортировки. То есть врачам придется выбирать, кого лечить, а кому надеяться на удачу.

Министр добавил, что, нагрузки от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран, поэтому Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова ввели жесткие карантинные ограничения.

Отметим, что 3 ноября Украина установила два негативных рекорда – по суточным приростам новых инфицированных и по количеству госпитализированных в день.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 8899 человек. Госпитализировали – 1207 больных.