Временный госпиталь для больных коронавирусом людей могли развернуть в санатории "Конча-Заспа". Такой вариант рассматривали ранее в Офисе Президента.

О развертывании госпиталя заговорили из-за стремительного прироста новых больных коронавирусом. Об этом рассказала заместительница руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская, сообщает "Украинская правда".

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Почему госпиталь еще не развернули

По словам Соколовской, площадки для перепрофилирования должны соответствовать определенным критериям.

Кроме этого, заведение должно быть пригодно для логистики таких пациентов и приспособлено к их потребностям.

Поэтому специалисты Минздрава еще работают над возможностью обустройства кроватей в "Конча-Заспе". Соколовская отметила, что рассматривают еще и другие объекты, пригодные для лечения.

Госпиталь могут развернуть в " Феофании"

В Офисе Президента также добавили, что больница "Феофания" принимает больных COVID-19 с 10 сентября. В перечень государственных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, ее включили по инициативе президента. Для этого перепрофилировали отдельный корпус.

Добавим, что ранее в СМИ появилась информация, что на базе "Феофании" тоже хотят развернуть временный мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом.

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