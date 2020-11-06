Временный COVID-госпиталь хотели развернуть в Конча-Заспе: в ОП рассказали о таком варианте
Временный госпиталь для больных коронавирусом людей могли развернуть в санатории "Конча-Заспа". Такой вариант рассматривали ранее в Офисе Президента.
О развертывании госпиталя заговорили из-за стремительного прироста новых больных коронавирусом. Об этом рассказала заместительница руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская, сообщает "Украинская правда".
Кстати В каких городах будут развернуты временные госпитали для больных коронавирусом: перечень
Почему госпиталь еще не развернули
- По словам Соколовской, площадки для перепрофилирования должны соответствовать определенным критериям.
- Кроме этого, заведение должно быть пригодно для логистики таких пациентов и приспособлено к их потребностям.
Поэтому специалисты Минздрава еще работают над возможностью обустройства кроватей в "Конча-Заспе". Соколовская отметила, что рассматривают еще и другие объекты, пригодные для лечения.
Госпиталь могут развернуть в " Феофании"
В Офисе Президента также добавили, что больница "Феофания" принимает больных COVID-19 с 10 сентября. В перечень государственных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, ее включили по инициативе президента. Для этого перепрофилировали отдельный корпус.
Добавим, что ранее в СМИ появилась информация, что на базе "Феофании" тоже хотят развернуть временный мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом.
Коронавирус в Украине: статистика
- В октябре в Украине значительно увеличился прирост новых больных коронавирусом. Например, за сутки 5 ноября болезнь обнаружили у 9 721 человека.
- В целом заболели более 440 тысяч украинцев.
- Правда, около 195 тысяч больных уже выздоровели. От осложнений коронавируса и сопутствующих болезней умерли 8 125 пациентов.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что правительство введет новые ограничения. В частности, введет карантин выходного дня.
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