В Україні розмови про секс вважаються забороненими, від них ніяковіють і соромляться. Але сексуальність – це важлива тема, яка зачіпає багато аспектів нашого життя. Для держави – це здоров’я громадян та контроль народжуваності. Для людини – це один з головних аспектів психологічного та фізичного здоров’я.

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Брак сексуальної освіти має страшні наслідки: збільшення кількості статевих інфекцій, підліткової вагітності та зґвалтувань. Статистика лякає – більша частина вагітностей у віці 15 – 24 років є небажаними.

ВООЗ і інші авторитетні організації визнали пропаганду утримання від сексу неефективною і шкідливою. Вони кардинально змінили підхід до цієї проблеми: почали робити те, що працює – усестороннє, комплексне і цілісне статеве виховання. І це дало свої результати, в країнах, які ефективно застосовують знання про статеве життя, зменшилася кількість інфекцій, які передаються через секс і випадків небажаної вагітності.

Оцініть рівень своїх знань фізіології і сучасної сексуальної етики: