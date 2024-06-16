Принцип роботи тесту ґрунтується на виявленні хоріонічного гонадотропного гормону (ХГЛ), який присутній не тільки в сечі, а й у слині вагітної жінки.

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Як проводиться тест

Технічно такий тест схожий на експрес-тест COVID-19. Слина використовується для виявлення специфічних біомаркерів з допомогою імунохроматографічного методу.

Для проведення тесту на вагітність через слину необхідно:

зібрати зразок слини, дотримуючись рекомендацій; помістити зразок у блок; зачекати на вказаний в інструкції час; оцінити результат.

Порівняння із традиційними методами тестування на вагітність

Тест із сечі – найпоширеніший метод, який також ґрунтується на виявленні ХГЛ. Він досить точний, але вимагає збирання сечі, що може бути незручно.

Тест крові – найбільш точний лабораторний аналіз. Він займає більше часу та потребує відвідування медичного закладу.

Тест слини можна проводити в будь-який час і в будь-якому місці, не потрібно проколювати шкіру або збирати сечу. Точність тестів слини може бути нижчою у порівнянні з традиційними методами.

Доступність та поширення

Тести на вагітність через слину поки що нешироко поширені. Вони доступні у Великій Британії та Ірландії. Компанія Salignostics, яка розробляє тести, подала заявку на отримання дозволу FDA на продаж продукту США.

Наукові дослідження та клінічні випробування тестів на вагітність через слину нечисленні. Дослідження продовжуються, можливо, що точність та надійність цих тестів покращуватимуться.