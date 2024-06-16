Принцип работы теста основывается на выявлении хорионического гонадотропного гормона (ХГЧ), который присутствует не только в моче, но и в слюне беременной женщины.

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Как проводится тест

Технически такой тест похож на экспресс-тест COVID-19. Слюна используется для выявления специфических биомаркеров с помощью иммунохроматографического метода.

Для проведения теста на беременность через слюну необходимо:

собрать образец слюны, следуя рекомендациям; поместить образец в блок; подождать указанное в инструкции время; оценить результат.

Сравнение с традиционными методами тестирования на беременность

Тест с мочи – самый распространенный метод, который также основывается на выявлении ХГЧ. Он достаточно точный, но требует сбора мочи, что может быть неудобно.

Тест крови – наиболее точный лабораторный анализ. Он занимает больше времени и требует посещения медицинского учреждения.

Тест слюны можно проводить в любое время и в любом месте, не нужно прокалывать кожу или собирать мочу. Точность тестов слюны может быть ниже по сравнению с традиционными методами.

Доступность и распространение

Тесты на беременность через слюну пока нешироко распространены. Они доступны в Великобритании и Ирландии. Компания Salignostics, которая разрабатывает тесты, подала заявку на получение разрешения FDA на продажу продукта США.

Научные исследования и клинические испытания тестов на беременность через слюну немногочисленны. Исследования продолжаются, возможно, что точность и надежность этих тестов будут улучшаться.