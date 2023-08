У мережі поширюють статтю Infowars про документ 2019 року, котрий рекомендує до 2030 року заборонити їсти м'ясо чи молочні продукти, обмежити людей трьома предметами нового одягу на рік та одним польотом на літаку кожні три роки. Це нібито говорить про те, що ВЕФ хоче, аби всі стали веганами та "носили уніформу" в рамках програми "Велике перезавантаження".

Як насправді

Ресурс Media Bias / Fact Check (ним користуються незалежні фактчекери мережі IFCN) оцінює публікації видання InfoWars як конспірологічне та псевдонаукове. Цей медіаресурс здебільшого поширює непідтверджені та псевдонаукові заяви.

Документ існує, однак він нічого не забороняє. І не рекомендує забороняти. Йдеться про аналітичний звіт під назвою "Майбутнє споживання в містах у світі 1,5°C" ("The Future of Urban Consumption in a 1.5C World"). Це не план дій, котрому міста мають слідувати, а аналіз можливих варіантів зниження рівня парникових викидів. У цьому звіті досліджується, як міста можуть зменшити викиди, пов’язані зі споживанням, щоб уникнути кліматичного зриву. Він зосереджується на шести секторах: продовольство, будівництво, одяг, транспортні засоби, авіація та електроніка — де лідери, підприємства та громадськість можуть вжити заходів, щоб змінити звички споживання, значно скоротивши викиди парникових газів.

Автори зокрема підрахували, що перехід на рослинну дієту та скорочення харчових відходів зменшить викиди до 36% до 2030 року, а якщо споживачі купуватимуть лише три нові речі на рік, це може скоротити викиди на 39%. Про жодне реальне впровадження подібних обмежень не йдеться, лише аналіз гіпотез. Також у звіті зазначається, що зниження споживання червоного м’яса та збільшення кількості овочів і фруктів в раціоні може щорічно запобігти 160 000 смертям, пов’язаних із раком, хворобами серця, діабетом та інсультом.

Звіт підготували міжнародна спільнота мерів "C40 Cities" у партнерстві з архітектурною компанією "Arup Group" та Університетом Лідса. Це відбулося не за ініціативи ВЕФ. Ба більше, звіт опублікували у 2019 році, ще до створення ініціативи ВЕФ "Велике перезавантаження", котру представили у 2020 році як пропозицію відповіді на виклики пандемії COVID-19. "Велике перезавантаження" — це ініціатива Всесвітнього економічного форуму для розв'язання ключових проблем сучасного капіталізму: слабке економічне зростання та падіння добробуту, надмірне накопичення державного боргу, проблема зростання бідності та безробіття, проблема змін клімату та надмірного зростання нерівності й, як наслідок, — політичної нестабільності.

Виконавчий директор "C40 Cities" Марк Уоттс так описав ціль дослідження: "Це дослідження чітко демонструє, що зміна способу споживання може зробити значний внесок у скорочення викидів. Це тривожний дзвінок для всіх лідерів, бізнесу та громадян, щоб вони врахували як локальний, так і глобальний кліматичний вплив речей, які вони споживають, і можливість краще залучити громадян і бізнес до вирішення кліматичної надзвичайної ситуації". Тобто звіт показує, що інфраструктура споживання має вплив на клімат, а отже уряди мають враховувати це в розробці стратегій. Але як діяти, держави вирішують самостійно.

