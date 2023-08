В сети распространяют статью Infowars о документе 2019 года, рекомендующем до 2030 года запретить есть мясо или молочные продукты, ограничить людей тремя предметами новой одежды в год и одним полетом на самолете каждые три года. Это якобы говорит о том, что ВЭФ хочет, чтобы все стали веганами и "носили униформу" в рамках программы "Большая перезагрузка".

Также на тему Новые фейки россиян: жители Львовщины отказались сдавать кровь

Как на самом деле

Ресурс Media Bias / Fact Check (им пользуются независимые фактчики сети IFCN ) оценивает публикации издания InfoWars как конспирологическое и псевдонаучное. Этот медиаресурс в большинстве своем распространяет неподтвержденные и псевдонаучные заявления.

Документ существует, но он ничего не запрещает. И не советует запрещать. Речь идет об аналитическом отчете под названием "Будущее потребление в городах в мире 1,5°C" (The Future of Urban Consumption in a 1.5C World). Это не план действий, которым города должны следовать, а анализ возможных вариантов понижения уровня парниковых выбросов. В этом отчете исследуется Как города могут уменьшить выбросы, связанные с потреблением, чтобы избежать климатического срыва. Он сосредотачивается на шести секторах: продовольствие, строительство, одежда, транспортные средства, авиация и электроника, где лидеры, предприятия и общественность могут принять меры, чтобы изменить привычки потребления, значительно сократив выбросы парниковых газов.

Авторы подсчитали, что переход на растительную диету и сокращение пищевых отходов уменьшит выбросы до 36% к 2030 году, а если потребители будут покупать только три новых вещи в год, это может сократить выбросы на 39%. Ни о каком реальном внедрении подобных ограничений речь не идет, только анализ гипотез. Также в отчете отмечается, что снижение потребления красного мяса и увеличение количества овощей и фруктов в рационе может ежегодно предотвратить 160 000 смертей, связанных с раком, болезнями сердца, диабетом и инсультом.

Отчет подготовили международное сообщество мэров "C40 Cities" в партнерстве с архитектурной компанией "Arup Group" и Университет Лидса. Это произошло не по инициативе ВЭФ. Более того, отчет опубликовали в 2019 году, еще до создания инициативы ВЭФ "Большая перезагрузка", которую представили в 2020 г. как предложение ответа на вызовы пандемии COVID-19. " Большая перезагрузка - это инициатива Всемирного экономического форума для решения ключевых проблем современного капитализма : слабый экономический рост и падение благосостояния, чрезмерное накопление государственного долга, проблема роста бедности и безработицы, проблема изменений климата и чрезмерного роста неравенства и, как следствие, политической нестабильности.

Исполнительный директор "C40 Cities" Марк Уоттс да описал Цель исследования: "Это исследование четко демонстрирует, что изменение способа потребления может внести значительный вклад в сокращение выбросов. Это тревожный звонок для всех лидеров, бизнеса и граждан, чтобы они учли как локальное, так и глобальное климатическое влияние потребляемых ими вещей и возможность лучше привлечь граждан и бизнес к решению чрезвычайной климатической ситуации". То есть отчет показывает, что инфраструктура потребления оказывает влияние на климат, а значит, правительства должны учитывать это в разработке стратегий. Но, как действовать, государства решают самостоятельно.

Сколько рекомендуют потреблять мясо