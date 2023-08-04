Фейки росіян

Російські телеграм-канали поширюють інформацію, що у містечку Городок на Львівщині цивільні відмовилися здавати кров на потребу військових. Під час акції також нібито сколихнувся скандал між донорами та бійцями 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Як пишуть пропагандисти, військові начебто є штабними працівниками та мобілізувалися, аби "захищати Львівщину від "Вагнера"".

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Як насправді