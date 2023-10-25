Технології лякають

Віртуальна порнографія та секс-роботи можуть викликати різні почуття та обурення. Деякі люди турбуються, що такі технології можуть знизити цінність взаємостосунків та "живого" інтерактивного спілкування, що призведе до зростання кількості сімей, де взагалі відсутні інтимні стосунки.

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На практиці такі ж побоювання викликали секс-іграшки – і в результаті розробляються нові девайси як для особистого, так і для парного використання, і секс у багатьох людей стає тільки яскравіше і кращим. Відповідно, VR-порно і секс-роботи можуть так само допомогти отримати нові відчуття.

З новими технологіями ситуація дещо складніша. Річ у тому, що в порнографії знімаються живі актори та актриси, а також іноді відбувається насильство. А секс-роботів роблять хоч би віддалено схожими на реальних людей, які ще й рухаються та розмовляють.

Не все так страшно

Відповідно, виникають етичні питання: зміцнення гендерних стереотипів, сексуальна об'єктивація, ескалація насильства, залежність та соціальна ізоляція. Однак фактично те саме насильство культивувалося задовго до появи навіть звичайної порнографії, тому тепер очікувати на його спалахи не варто. На жаль, деякі люди неетично ставляться до інших і зараз, і технології тут ні до чого.

Нормальні взаємостосунки будуються на взаємній симпатії, співчутті, підтримці та бажанні ділитися досвідом. Багато людей буде продовжувати шукати людську теплоту та піклування. Ті, кому така потреба не потрібна навіть зараз, можуть мати більше задоволення і отримати бажаний досвід завдяки розвитку нових технологій. Кінець кінцем, порнографія – це просто кіно, а роботи – це звичайні машини, у яких немає справжніх емоцій та життєвого досвіду.