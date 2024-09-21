Сексологиня Олена Архипенко розповіла, чому секс може закінчуватися сумом, що з цим почуттям робити та як підтримати партнера або партнерку.

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Сексологи виділяють два визначення суму після сексу:

Перший – це посткоїтальна дисфорія, термін не підходить для всіх випадків.

Дисфорія – буквально антонім ейфорії, дуже інтенсивне відчуття розпачу, дратівливості, незадоволеності, злості. Зрозуміло, що просто неприємні почуття, як от сум, тривожність чи агресію після сексу слід називати саме так.

Водночас, якщо говорити про смуток, який з'являється не щоразу та має не високу інтенсивність, то ближче буде термін посткоїтальний смуток. Цікаво, що цей стан може з'являтися як після мастурбації, так і після сексу, незалежно від статі і тривати від кількох секунд до кількох годин.

Хто відчуває сум після сексу

Сексологиня пояснює, що наразі дуже мало досліджень цього феномену, і в них маленька вибірка – від 200 до 1000 людей, що глобально – зовсім мало. Тому дуже складно визначити, хто саме його може відчувати, для якого виду сексу це більш характерно. Наразі фахівці орієнтуються на те, що все дуже індивідуально.

Також варто зазначити, що це може траплятися і кожного разу, і з певною періодичністю (наприклад, кожен перший раз із новим партнером), а може траплятись дуже рідко і ви узагалі не пов'язуєте це зі своїм станом.

Зазначають, що це особливо стосується тривожних людей, які можуть сфокусуватися на цьому сумі та боятися щоразу, що він повториться, дуже глибоко аналізувати, що сталося, і ще більше сумувати через це.

Що робити, якщо відчули сум після сексу

Фахівчиня радить звернути увагу на свої відчуття і проаналізувати, який саме момент вас засмутив. Можливо, це було відчуття неприйняття сексу, свого тіла. Або ж це була поведінка партнера, яка певним чином була не дуже комфортною, не сподобалася або яку ви погодились не повністю за своїм бажанням.

Будьте чесні з собою та поговоріть із партнером. Якщо ситуацію це не вирішує, можна спробувати проконсультуватись із сексологом, чи психотерапевтом.