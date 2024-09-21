Сексологиня Елена Архипенко рассказала, почему секс может заканчиваться печалью, что с этим чувством делать и как поддержать партнера или партнершу.

Смотрите также Секс по графику: может ли этот подход положительно повлиять на отношения.

Сексологи выделяют два определения сумму после секса:

Первый – это посткоитальная дисфория, термин не подходит для всех случаев.

Дисфория – буквально антоним эйфории, очень интенсивное чувство отчаяния, раздражительности, неудовлетворенности, злобы. Понятно, что просто неприятные чувства, как печаль, тревожность или агрессию после секса следует называть именно так.

В то же время, если говорить о печали, которая появляется не каждый раз и имеет не высокую интенсивность, то ближе будет срок посткоитальная грусть. Интересно, что это состояние может появляться как после мастурбации, так и после секса, вне зависимости от пола и продолжаться от нескольких секунд до нескольких часов.

Кто испытывает грусть после секса

Сексологиня объясняет, что сейчас очень мало исследований этого феномена, и у них маленькая выборка – от 200 до 1000 человек, что глобально – совсем мало. Поэтому очень сложно определить, кто именно его может ощущать, для какого вида секса это более характерно. Пока специалисты ориентируются на то, что все очень индивидуально.

Также стоит отметить, что это может случаться и каждый раз, и с определенной периодичностью (например, каждый первый раз с новым партнером), а может случаться очень редко и вы вообще не связываете это со своим состоянием.

Отмечают, что это особенно касается тревожных людей, которые могут сфокусироваться на этой сумме и бояться всякий раз, когда он повторится, глубоко анализировать, что произошло, и еще больше скучать по этому.

Что делать, если почувствовали грусть после секса

Специалист советует обратить внимание на свои ощущения и проанализировать, какой именно момент вас огорчил. Может быть, это было чувство неприятия секса, собственного тела. Или это было поведение партнера, которое определенным образом было не очень комфортным, не понравилось или которое вы согласились не полностью по своему желанию.

Будьте честны с собой и поговорите с партнером. Если ситуацию это не решает, можно попытаться проконсультироваться с сексологом или психотерапевтом.