Технологии пугают

Виртуальная порнография и секс-работы могут вызвать разные чувства и возмущения. Некоторые люди беспокоятся, что такие технологии могут снизить ценность взаимоотношений и живого интерактивного общения, что приведет к росту количества семей, где вообще отсутствуют интимные отношения.

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На практике такие же опасения вызывали секс-игрушки – и в результате разрабатываются новые девайсы как для личного, так и для парного использования, и секс у многих людей становится только ярче и лучше. Соответственно, VR-порно и секс-работы могут также помочь получить новые ощущения.

С новыми технологиями ситуация несколько сложнее. Дело в том, что в порнографии снимаются живые актеры и актрисы, а иногда происходит насилие. А секс-роботов делают хотя бы отдаленно похожими на реальных людей, которые еще и двигаются и разговаривают.

Не все так страшно

Соответственно возникают этические вопросы: укрепление гендерных стереотипов, сексуальная объективация, эскалация насилия, зависимость и социальная изоляция. Однако фактически то же насилие культивировалось задолго до появления даже обычной порнографии, поэтому теперь ожидать его вспышки не стоит. К сожалению, некоторые люди неэтично относятся к другим и сейчас, и технологии здесь ни при чем.

Нормальные отношения строятся на взаимной симпатии, сочувствии, поддержке и желании делиться опытом. Многие люди будут продолжать искать человеческую теплоту и попечительство. Те, кому такая потребность не нужна даже сейчас, могут иметь большее удовольствие и получить желаемый опыт благодаря развитию новых технологий. В конце концов порнография – это просто кино, а работы – это обычные машины, у которых нет настоящих эмоций и жизненного опыта.