Спалах невідомої хвороби в Кенії

Перших 62 пацієнтки доставили до різних лікарень в окрузі Какамега, адміністративному центрі Західної провінції Кенії, 2 жовтня. Згодом кількість осіб, які потребують лікування, зросла на 33 за добу.

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Більшість хворих належать до перших (48), других (39) та третіх (15) класів. Ще один випадок був зафіксований у четвертому класі. Початково місцева влада розглядала можливість введення карантину для дівчаток, які залишилися в навчальних закладах і не були госпіталізовані.

Чиновники побоювались, що якщо ця хвороба є заразною і вона може поширитися в родинах дівчаток, що матиме серйозні наслідки. Але були батьки, які наполягали на тому, щоб їхніх дітей відпустили зі школи. І деякі учениці почали закидати камінням чиновників, які перебували в школі в той момент. Тому влада мусила піти на поступки.

Припущення фахівців

Крім того, у медиків виникла підозра, що це може бути випадок "масової істерії". Ймовірно, деякі учениці вирішили симулювати хворими через наближення іспитів. Приблизно 20 учениць, які залишилися в школі, вже "почуваються краще".

Медики взяли аналізи у п'яти пацієнток та не виявили жодних патогенів, але, за попередніми даними, виявили підвищений рівень електролітів. Порушення їхнього балансу – причина багатьох хвороб. Додаткові зразки калу, крові та сечі відправили до Кенійського медичного науково-дослідного інституту в Найробі.

Деякі фахівці припустили, що симптоми нагадують синдром Гійєна – Барре, який важко діагностується, – гостре аутоімунне захворювання, що вражає периферичну нервову систему і характеризується м'язовою слабкістю, паралічем рук, ніг і обличчя.