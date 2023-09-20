Загадкова хвороба вбиває дітей

Усі померлі жили в селі, розташованому в центрі Кот-д'Івуару, поряд із містом Буаке. Їм було від 5 до 12 років. Що могло стати причиною смерті, поки що не відомо.

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Повідомляється, що серед симптомів були блювота та діарея. Мати одного із загиблих дітей стверджує, що у нього почалася діарея, а потім блювання після того, як вона нагодувала його купленою кукурудзяною кашею. Водночас мати іншої померлої дитини каже, що хоча та теж їла кукурудзяну кашу, але навряд чи справа в ній, оскільки її їли й інші її діти, але більше ніхто не постраждав.

Достовірні висновки у такій ситуації ускладнені, оскільки рівень медицини у цій частині Африки далеко не ідеальний. Відомо лише, що з семи загиблих двоє померли ще в селі, а п'ятеро вже після госпіталізації.

Інші випадки загадкових хвороб у Кот-д'Івуарі

На початку 2023 року в селі Кпо-Каханкро за два місяці померло щонайменше 12 дітей віком від року до восьми років. За словами голови сільського молодіжного об'єднання Пола Куассі, хворі впадали в заціпеніння. Також у них було блювання. Медики брали аналізи, проте не змогли визначити причини смерті.

А в лютому цього року в селі, теж розташованому недалеко від міста Буаке, двох людей засудили до п'яти років ув'язнення через смерть 16 людей після зараження клостридіями (С. difficile). Це грампозитивна анаеробна паличка. У процесі своєї життєдіяльності виробляє велику кількість спор та токсинів.

При легкій формі діарея продовжується протягом 4 – 5 днів і проходить самостійно без лікування. Однак при тяжкій формі клітини товстої кишки відмирають під впливом токсичних речовин, що виробляються клостридіями. Це призводить до появи виразок на стінках кишки, кровотечі, сепсису або зараження крові.