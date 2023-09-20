Загадочная болезнь убивает детей

Все умершие жили в деревне, расположенной в центре Кот-д'Ивуара, рядом с городом Буаке. Им было от 5 до 12 лет. Что могло стать причиной смерти, пока неизвестно.

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Сообщается, что среди симптомов были рвота и диарея. Мать одного из погибших детей утверждает, что у него началась диарея, а затем рвота после того, как она накормила его купленной кукурузной кашей. В то же время мать другого умершего ребенка говорит, что хотя тоже ела кукурузную кашу, но вряд ли дело в ней, поскольку ее ели и другие ее дети, но больше никто не пострадал.

Достоверные выводы в такой ситуации усложнены, поскольку уровень медицины в этой части Африки далеко не идеален. Известно лишь, что из семи погибших двое скончались еще в деревне, а пятеро уже после госпитализации.

Другие случаи загадочных болезней в Кот-д'Ивуаре

В начале 2023 года в селе Кпо-Каханкро за два месяца умерло по меньшей мере 12 детей от года до восьми лет. По словам главы сельского молодежного объединения Пола Куасси, больные впадали в оцепенение. Также у них была рвота. Медики принимали анализы, однако не смогли определить причины смерти.

А в феврале этого года в деревне, тоже расположенной недалеко от города Буаке, двух человек приговорили к пяти годам заключения из-за смерти 16 человек после заражения клостридиями (С. difficile). Это грамположительная анаэробная палочка. В процессе своей жизнедеятельности производит большое количество спор и токсинов.

При легкой форме диарея продолжается в течение 4–5 дней и проходит самостоятельно без лечения. Однако при тяжелой форме клетки толстой кишки отмирают под влиянием токсичных веществ, производимых клостридиями. Это приводит к появлению язв на стенках кишки, кровотечения, сепсиса или заражении крови.