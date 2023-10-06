Вспышка неизвестной болезни в Кении

Первые 62 пациентки были доставлены в различные больницы в округе Какамега, административном центре Западной провинции Кении, 2 октября. Впоследствии количество нуждающихся в лечении выросло на 33 в сутки.

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Большинство больных относятся к первым (48), вторым (39) и третьим (15) классам. Еще один случай был зафиксирован в четвертом классе. Первоначально местные власти рассматривали возможность введения карантина для девочек, которые остались в учебных заведениях и не были госпитализированы.

Чиновники опасались, что если эта болезнь заразна и она может распространиться в семьях девочек, что будет иметь серьезные последствия. Но были родители, которые настаивали, чтобы их детей отпустили из школы. И некоторые ученицы начали забрасывать камнями чиновников, находившихся в школе в тот момент. Поэтому власти должны были пойти на уступки.

Предположение специалистов

Кроме того, у медиков возникло подозрение, что это может быть случай "массовой истерии". Вероятно, некоторые ученицы решили симулировать больными из-за приближающихся экзаменов. Приблизительно 20 оставшихся в школе учениц уже "чувствуют себя лучше".

Медики взяли анализы у пяти пациенток и не обнаружили никаких патогенов, но, по предварительным данным, обнаружили повышенный уровень электролитов. Нарушение их баланса – причина многих болезней. Дополнительные образцы кала, крови и мочи отправили в Кенийский медицинский научно-исследовательский институт в Найроби.

Некоторые специалисты предположили, что симптомы напоминают синдром Гийена – Барре Тяжело диагностируемый – острое аутоиммунное заболевание, поражающее периферическую нервную систему и характеризующееся мышечной слабостью, параличом рук, ног и лица.