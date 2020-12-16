У людей, які ведуть активне сексуальне життя бувають ситуації, які можуть призвести до небажаної вагітності. Щоб цього не сталося існують спеціальні засоби екстреної контрацепції.

Про ці препарати існує багато міфів та перекручень про їхню шкоду та вплив на організм жінки, але ВООЗ має чіткі рекомендації.

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Коли застосовують екстрену контрацепцію

Екстрену контрацепцію можна застосовувати в таких ситуаціях:

незахищений статевий контакт;

наявність сумнівів в ефективності використаних контрацептивних засобів;

неправильне використання контрацептивів;

сексуальне насильство, якщо при цьому не застосовувалися контрацептиви.

Як діє екстрена контрацепція

Таблетки для екстреної контрацепції (ПЕК) запобігають вагітності шляхом попередження або затримки овуляції не викликаючи аборту.

Препарати внутрішньоматкового застосування з міддю (ВМК) запобігають заплідненню, викликаючи хімічні зміни в сперматозоїдах, позбавляючи їх здатності до запліднення. Екстрена контрацепція не може перервати вагітність або заподіяти шкоду ембріону.

Хто може застосовувати екстрену контрацепцію

Екстрена контрацепція може знадобитися будь-якій жінці або дівчині репродуктивного віку, щоб уникнути небажаної вагітності. Абсолютних медичних протипоказань для використання екстреної контрацепції не має. Не існує вікових обмежень для її застосування.

Після застосування ПЕК жінка або дівчина може повернутися до постійного методу контрацепції або почати ним користуватися.

При використанні препаратів ВМК з міддю жінка може продовжити його застосування, або почати використання будь-якого іншого методу контрацепції.

Методи екстреної контрацепції

ПЕК, що містять уліпрістал ацетат (УПА);

ПЕК, що містять левоноргестрел (ЛНГ);

комбіновані оральні контрацептиви таблетки (КОК);

препарати з міддю для внутрішньоматкового застосування.

Вплив на організм

Побічні ефекти застосування ПЕК такі ж, які викликаються КОК: нудота і блювота, незначні вагінальні кровотечі нерегулярного характеру і втома. ПЕК з ЛНГ або УПА є кращими, ніж КОК, оскільки меншою мірою викликають нудоту і блювоту.

Не рекомендується використовувати протиблювотні засоби перед прийманням ПЕК. Препарати, що використовуються для екстреної контрацепції, не завдають шкоди майбутній фертильності.

Однак не рекомендується використовувати їх, як постійний метод контрацепції, тому що регулярне використання може завдати шкоди здоров'ю, особливо при наявності хронічних захворювань.

Препарати з міддю для внутрішньоматкового застосування є безпечною формою екстреної контрацепції. Однак мають обмеження в застосуванні:

при невилікуваних запальних захворюваннях органів малого таза інфекційного походження;

пуерперальних сепсисів;

незрозумілих вагінальних кровотечах;

раку шийки матки або тяжкій тромбоцитопенії;

не можна вводити в цілях екстреної контрацепції після сексуального насильства, оскільки жінці може загрожувати значний ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Які шанси завагітніти після застосування екстреної контрацепції

Дослідження показали, що серед жінок, які застосовують ПЕК з УПА, частка тих, які завагітніли склала 1,2%. А в жінок, які використовують ПЕК з ЛНГ частота настання вагітності складає від 1,2 до 2,1%.

Такі засоби потрібно приймати якомога раніше після незахищеного статевого акту, не пізніше ніж через 120 годин. ПЕК з УПА, на відміну від інших ПЕК, ефективніші в інтервалі від 72 до 120 годин після незахищеного статевого акту.

ВМК, які містять мідь введенні протягом 120 годин після незахищеного статевого акту є ефективними для попередження вагітності більш ніж на 99%. Це найдієвіший з наявних форм екстреної контрацепції.