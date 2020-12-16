У людей, ведущих активную сексуальную жизнь, бывают ситуации, которые могут привести к нежелательной беременности. Чтобы этого не произошло существуют специальные средства экстренной контрацепции.

Об этих препаратах существует много мифов и искажений об их вреде и влиянии на организм женщины, но ВОЗ имеет четкие рекомендации.

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Когда применяют экстренную контрацепцию

Экстренную контрацепцию можно применять в таких ситуациях:

незащищенный половой контакт;

наличие сомнений в эффективности использованных контрацептивных средств;

неправильное использование контрацептивов;

сексуальное насилие, если при этом не применялись контрацептивы.

Как действует экстренная контрацепция

Таблетки для экстренной контрацепции (ТЭК) предотвращают беременность путем предупреждения или задержки овуляции, не вызывая аборта.

Препараты внутриматочного применения с медью (ВМК) предотвращают оплодотворение, вызывая химические изменения в сперматозоидах, лишая их способности к оплодотворению. Экстренная контрацепция не может прервать беременность или причинить вред эмбриону.

Кто может применять экстренную контрацепцию

Экстренная контрацепция может понадобиться любой женщине или девушке репродуктивного возраста, чтобы избежать нежелательной беременности. Абсолютных медицинских противопоказаний для использования экстренной контрацепции нет. Не существует возрастных ограничений для ее применения.

После применения ТЭК женщина или девушка может вернуться к постоянному методу контрацепции или начать им пользоваться.

При использовании препаратов ВМК с медью женщина может продлить его применение, или начать использование любого другого метода контрацепции.

Методы экстренной контрацепции

ТЭК, содержащие улипристал ацетат (УПА);

ТЭК, содержащие левоноргестрел (ЛНГ);

комбинированные оральные контрацептивы таблетки (КОК);

препараты с медью для внутриматочного применения.

Воздействие на организм

Побочные эффекты применения ТЭК такие же, какие вызываются КОК: тошнота и рвота, незначительные вагинальные кровотечения нерегулярного характера и усталость. ТЭК с ЛНП или УПА лучше, чем КОК, поскольку в меньшей степени вызывают тошноту и рвоту.

Не рекомендуется использовать противорвотные средства перед приемом ТЭК. Препараты, используемые для экстренной контрацепции, не наносят вреда будущей фертильности.

Однако не рекомендуется использовать их как постоянный метод контрацепции, потому что регулярное использование может нанести вред здоровью, особенно при наличии хронических заболеваний.

Препараты с медью для внутриматочного применения являются безопасной формой экстренной контрацепции. Однако имеют ограничения в применении:

при невылеченных воспалительных заболеваниях органов малого таза инфекционного происхождения;

пуэрперальных сепсисов;

необъяснимых вагинальных кровотечениях;

рака шейки матки или тяжелой тромбоцитопении;

нельзя вводить в целях экстренной контрацепции после сексуального насилия, поскольку женщине может грозить значительный риск инфекций, передающихся половым путем.

Каковы шансы забеременеть после применения экстренной контрацепции

Исследования показали, что среди женщин, применяющих ТЭК с УПА, доля забеременевших составила 1,2%. А у женщин, использующих ТЭК с ЛНГ частота наступления беременности составляет от 1,2 до 2,1%.

Такие средства нужно принимать как можно раньше после незащищенного полового акта, не позднее чем через 120 часов. ТЭК из УПА, в отличие от других ТЭК, эффективнее в интервале от 72 до 120 часов после незащищенного полового акта.

ВМК, которые содержат мед , введенные в течение 120 часов после незащищенного полового акта, являются эффективными для предупреждения беременности более чем на 99%. Это самый действенный из имеющихся форм экстренной контрацепции.