Науковці з'ясували, що шляхом збільшення показника печінкового білка мозок може отримати точно такі ж переваги, як і після фізичних навантажень.

До такого висновку дійшли вчені Каліфорнійського університету в Сан-Франциско разом з колегами з інших наукових закладів, пише Daily Mail.

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Як проходило дослідження

Під час досліджень з лабораторними мишами було встановлено, що високий рівень в крові білка під назвою Gpld1 корелювали з поліпшенням когнітивних функцій у старих гризунів.

Що ще більш важливо, це відкриття передбачає, що в майбутньому всю користь для мозку від фізичних навантажень можна буде отримати просто з таблетки.

Чому це важливо

На думку дослідників, такі пігулки будуть особливо корисні для тих, хто не може займатися спортом через будь-які фізичні обмеження. За допомогою ліків вони отримають нейрологічні переваги фізичних навантажень без тренувань.

Мова йде лише про користь для мозку – за допомогою цієї таблетки не можна буде збільшити м'язову масу або швидко схуднути, як при регулярних фізичних заняттях.

Мозок вкрай потребує фізичних навантажень, оскільки вони його омолоджують і допомагають насититися енергією. Дослідження показують, що спорт – один з кращих способів захисту мозку від вікових хвороб, але багато людей похилого віку просто не можуть повноцінно займатися спортом. Альтернативу цим спортивних навантажень у вигляді ліків вчені шукають досить давно