Ученые выяснили, что путем увеличения показателя печеночного белка мозг может получить точно такие же преимущества, как и после физических нагрузок.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско вместе с коллегами из других научных учреждений, пишет Daily Mail.

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Как проходило исследование

Во время исследований с лабораторными мышами было установлено, что высокий уровень в крови белка под названием Gpld1 коррелировали с улучшением когнитивных функций у старых грызунов.

Что еще более важно, это открытие предполагает, что в будущем всю пользу для мозга от физических нагрузок можно будет получить прямо из таблетки.

Почему это важно

По мнению исследователей, такие таблетки будут особенно полезны для тех, кто не может заниматься спортом из-за каких-либо физических ограничений. С помощью лекарств они получат нейрологические преимущества физических нагрузок без тренировок.

Речь идет только о пользе для мозга – с помощью этой таблетки нельзя будет увеличить мышечную массу или быстро похудеть, как при регулярных физических занятиях.

Мозг крайне нуждается в физических нагрузках, поскольку они его омолаживают и помогают насытиться энергией. Исследования показывают, что спорт – один из лучших способов защиты мозга от возрастных болезней, но многие пожилые люди просто не могут полноценно заниматься спортом. Альтернативу этим спортивным нагрузкам в виде лекарств ученые ищут достаточно давно.