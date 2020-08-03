Експериментальна терапія здатна збільшити тривалість життя черв'яків – приблизно на третину. Цей же механізм, швидше за все, є й у людини, тому результати дуже перспективні, ймовірно, це спосіб продовжити життя людей.

Вчені з Корейського інституту науки і технологій вирішили простежити механізм роботи AMPK у черв'яків і знайшли ще один фермент, який працює з ним в тандемі для регуляції клітинних енергетичних процесів, пише New Atlas.

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Вчені знайшли новий фермент

Фермент AMPK відомий своєю роллю головного метаболічного перемикача. Останні дослідження показують, що активація AMPK помітно збільшує тривалість життя лабораторних тварин – на 35-45%.

Вчені встановили. що підвищення активності VRK-1 збільшило тривалість життя черв'яків, стимулюючи активність AMPK. Інгібування ферменту, навпаки, різко скорочувало їх тривалість життя.

Досліди проводили на клітинах черв'яків

Лабораторні експерименти на культурах клітин людини показали, що механізм VRK-1-AMPK, ймовірно, є і у людей.

Тобто VRK-1 може також працювати як фактор довголіття і у людини, тому ми можемо почати розробку препаратів для стимуляції VRK-1, які б сприяли збільшенню тривалості життя,

– заявив співавтор дослідження Сеунг-Джа Лі.

Зараз команда працює над вивченням цього механізму в складних моделях тварин, і лише тоді можна буде впевнено говорити про можливості відтворення подібних результатів у людини.