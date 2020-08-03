Экспериментальная терапия способна увеличить продолжительность жизни червей – примерно на треть. Этот же механизм, скорее всего, есть и у человека, поэтому результаты очень перспективны, вероятно, это способ продлить жизнь людей.

Ученые из Корейского института науки и технологий решили проследить механизм работы AMPK у червей и нашли еще один фермент, который работает с ним в тандеме для регуляции клеточных энергетических процессов, пишет New Atlas.

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Ученые нашли новый фермент

Фермент AMPK известен своей ролью главного метаболического переключателя. Последние исследования показывают, что активация AMPK заметно увеличивает продолжительность жизни лабораторных животных – на 35-45%.

Ученые установили. что повышение активности VRK-1 увеличило продолжительность жизни червей, стимулируя активность AMPK. Ингибирование фермента, наоборот, резко сокращает их продолжительность жизни.

Опыты проводили на клетках червей

Лабораторные эксперименты на культурах клеток человека показали, что механизм VRK-1-AMPK, вероятно, есть и у людей.

То есть VRK-1 может также работать как фактор долголетия и у человека, поэтому мы можем начать разработку препаратов для стимуляции VRK-1, которые способствовали увеличению продолжительности жизни,

– заявил соавтор исследования Сеунг-Джа Ли.

Сейчас команда работает над изучением этого механизма в сложных моделях животных, и только тогда можно будет уверенно говорить о возможности воспроизведения подобных результатов у человека.