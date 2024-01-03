Роботу провели медики з Медичного та Фармацевтичного Університету Григоре Попа в Румунії. Упродовж десяти років вони аналізували харчові звички людей з різних країн під час зимових свят.

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Небезпека святкового столу

Загалом 4627 учасників віком від 18 до 65 років з США, Іспанії, Великої Британії, Німеччини та Японії взяли участь в дослідженні. У шести дослідженнях було більше жінок, в одному – чоловіків. Вчені встановили, що більшість учасників зберігали набрану вагу під час свят, особливо люди, які страждали на ожиріння.

Ожиріння - що це? Це хронічне захворювання, яке сприяє розвитку цукрового діабету, серцевих захворювань та деяких типів раку. Ожиріння є п'ятою причиною смерті у світі.

Вчені стверджують, що люди з ожирінням більш схильні до набору ваги, ніж особи з нижчим індексом маси тіла. Зайва вага може складати понад 50% від загальної кількості, набраної за рік, тому "святкові" кілограми можуть сприяти поступовому зростанню ваги протягом всього життя людини, додають вчені.

Як не переїдати на свята

На основі результатів цієї десятирічної роботи, вчені сформували поради, що допоможуть не набирати вагу під час свят. Вони рекомендують:

зменшувати розмір порцій або обмежуватися лише однією стравою під час кожного приймання їжі; вибирати салат замість закуски, а каву або чай замість десерту; не зловживати напоями, що містять велику кількість цукру; не фокусуватися на їжі, а перемикати увагу на інші дії або розваги; обмежувати час за столом та уникати одночасного перегляду телебачення; не забувати про достатню тривалість сну.

Святковий період може бути стресовим, і, як правило, у людей, що переживають стрес, рівень кортизолу – гормону, який виробляється як відповідь на стрес, – вищий. Високий рівень кортизолу може спричинити збільшення ваги через підвищене почуття голоду,

– сказав лікар Центру ендоскопічної втрати ваги Баташа, Стівен Баташ, який не брав участі в дослідженні.

Також, за його словами, під час зимових свят у людей може підвищуватися рівень мелатоніну, що впливає на сон і може сприяти збільшенню апетиту.