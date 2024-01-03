Работу провели медики из Медицинского и Фармацевтического Университета Григорий Попа в Румынии. За десять лет они анализировали пищевые привычки людей из разных стран во время зимних праздников.

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Опасность праздничного стола

В общей сложности 4627 участников в возрасте от 18 до 65 лет из США, Испании, Великобритании, Германии и Японии приняли участие в исследовании. В шести исследованиях было больше женщин, в одном – мужчин. Ученые установили, что большинство участников сохраняли набранный вес во время праздников, особенно люди, страдающие ожирением.

Ожирение – что это? Это хроническое заболевание, способствующее развитию сахарного диабета, сердечных заболеваний и некоторых типов рака. Ожирение – пятая причина смерти в мире.

Ученые утверждают, что люди с ожирением более подвержены набору веса, чем лица с более низким индексом массы тела. Лишний вес может составлять более 50% от общего количества, набранного за год, поэтому "праздничные" килограммы могут способствовать постепенному росту веса в течение всей жизни человека, добавляют ученые.

Как не переедать на праздники

На основе результатов этой десятилетней работы ученые сформировали советы, которые помогут не набирать вес во время праздников. Они рекомендуют:

уменьшать размер порций или ограничиваться только одним блюдом при каждом приеме пищи; выбирать салат вместо закуски, а кофе или чай вместо десерта; не злоупотреблять напитками, содержащими большое количество сахара; не фокусироваться на еде, а переключать внимание на другие действия или развлечения; ограничивать время за столом и избегать одновременного просмотра телевидения; не забывать о достаточной продолжительности сна.

Праздничный период может быть стрессовым, и, как правило, у людей, переживающих стресс, уровень кортизола – гормона, вырабатываемого как ответ на стресс – выше. Высокий уровень кортизола может привести к увеличению веса из-за повышенного чувства голода,

– сказал врач Центра эндоскопической потери веса Баташа, Стивен Баташ, не участвовавшего в исследовании.

Также, по его словам, во время зимних праздников у людей может повышаться уровень мелатонина, что влияет на сон и способствует увеличению аппетита.