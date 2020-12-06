Уже зовсім скоро ми будемо вертатись додому не тільки за маскою, яку забули, а й за рукавичками! З настанням холодів ми частіше шукаємо варіанти, які допоможуть нам зберегти тепло.

Редакція 24 каналу зібрала корисні поради, які допоможуть швидко зігрітись.

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Алкоголь не зігріває!

Узимку люди часто забувають про необхідність достатньої кількості рідини. Нормальний водний баланс визначає морозостійкість.

Розповіді про те, що алкоголь зігріває – це міф. Навіть кава в мороз не зігріє, тому краще обирати трав'яні чаї.

Дихайте носом

На морозі обов'язково дихайте через ніс. Повітря, що потраплятиме в легені на вдиху, буде мати час, щоб зігрітися. А на виході це ж повітря віддасть тепло.

Менше стресу

Стрес діє на наш організм так само як і холод. Тому на морозі не можна нервуватись, адже так ви втрачатимете тепло ще більше.

Не вдягайте прикраси

Не вдягайте на мороз прикраси. Наприклад, кільця на пальцях ускладнюють нормальну циркуляцію крові.



Не вдягайте прикраси на холод / Фото pexels

Техніка туммім

Метод візуалізації, який допомагає зігрітись. Для цього необхідно уявити, як у вашому тілі зароджується полум'я та починає заповнювати тіло.

До речі, ефективність туммім доведена.

Правильно харчуйтесь

Тіло починає швидше охолоджуватись, коли рівень метаболізму сповільнюється. Тому важливо харчуватись правильно. Зима – це також не найкращий час для дієт, але обов'язково контролюйте кількість їжі, щоб не переїдати.

Багатошаровість одягу

Одяг не повинен бути тісним і має бути виготовлений з натуральних тканин. Найкращий варіант – це термобілизна.

І важливо, щоб руки, ноги та голова завжди були в теплі, адже якщо всі ці частини тіла погано утеплені, є шанс, що ви змерзнете набагато швидше.



Одяг має закривати всі частини тіла / Фото pexels

Масаж

Масаж у зимовий період допомагає позбавлятися зайвих напружень. Він також підсилює кровотік, що покращує зігрівання організму.