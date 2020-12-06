Уже совсем скоро мы будем возвращаться домой не только за маской, которую забыли, но и за перчатками! С наступлением холодов мы чаще ищем варианты, которые помогут нам сохранить тепло.

Редакция 24 канала собрала полезные советы, которые помогут быстро согреться.

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Алкоголь не согревает!

Зимой люди часто забывают о необходимости достаточного количества жидкости. Нормальный водный баланс определяет морозостойкость.

Рассказы о том, что алкоголь согревает – это миф. Даже кофе в мороз не согреет, поэтому лучше выбирать травяные чаи.

Дышите носом

На морозе обязательно дышите через нос. У воздух, который попадает в легкие на вдохе, будет время, чтобы согреться. А на выходе этот же воздух отдаст тепло.

Меньше стресса

Стресс действует на наш организм так же как и холод. Поэтому на морозе нельзя нервничать, ведь так вы будете терять тепло еще больше.

Не носите украшения

Не носите на морозе украшения. Например, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови.



Не носите украшения на холоде / Фото pexels

Техника туммим

Метод визуализации, который помогает согреться. Для этого необходимо представить, как в вашем теле зарождается пламя и начинает заполнять тело.

Кстати, эффективность туммим доказана.

Правильно питайтесь

Тело начинает быстрее охлаждаться, когда уровень метаболизма замедляется. Поэтому важно питаться правильно. Зима – это также не лучшее время для диет, но обязательно контролируйте количество пищи, чтобы не переедать.

Многослойность одежды

Одежда не должна быть тесной и должна быть изготовлена из натуральных тканей. Лучший вариант – это термобелье.

И важно, чтобы руки, ноги и голова всегда были в тепле, ведь если все эти части тела плохо утепленные, есть шанс, что вы замерзнете гораздо быстрее.



Одежда должна закрывать все части тела / Фото pexels

Массаж

Массаж в зимний период помогает избавляться от лишних напряжений. Он также усиливает кровоток, что улучшает согревания организма.