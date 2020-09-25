Багато людей помилково вважають, що клізму можна робити для "очищення" організму. А іноді її використовують навіть для лікування серйозних хвороб, зокрема кору або раку.

На жаль, клізми не такі чарівні, як їх описують на різноманітних форумах. Ба більше, вони навіть можуть зашкодити, повідомила Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Як правильно робити клізму

Коли потрібно застосовувати клізму

У домашніх умовах клізму застосовують переважно для полегшення закрепу та випорожнення прямої кишки . Робити це варто у крайньому разі, коли без клізми уже ніяк, послаблювальне не допомогло, все сухо, твердо, боляче. Зазвичай сильний закреп виникає, якщо людина п'є мало рідини (чи багато втрачає), мало рухається і їсть недостатньо рослинної їжі, багатої на клітковину. Регулярні клізми замість води, руху та клітковини в належній кількості не розв'яжуть проблеми з закрепами, а навпаки – лише посилять.

. Робити це варто у крайньому разі, коли без клізми уже ніяк, послаблювальне не допомогло, все сухо, твердо, боляче. Зазвичай сильний закреп виникає, якщо людина п'є мало рідини (чи багато втрачає), мало рухається і їсть недостатньо рослинної їжі, багатої на клітковину. Регулярні клізми замість води, руху та клітковини в належній кількості не розв'яжуть проблеми з закрепами, а навпаки – лише посилять. Ще клізми використовують при виразковому коліті для введення ліків в кишківник. Лише у такому випадку препарати не будуть зруйновані в верхніх відділах шлунково-кишкового тракту.

для введення ліків в кишківник. Лише у такому випадку препарати не будуть зруйновані в верхніх відділах шлунково-кишкового тракту. Невелике промивання прямої кишки чи стимуляція випорожнення можуть знадобитися і перед анальним сексом. Для цього використовують готові клізми, які продаються в аптеці.

В стінах медзакладу воду в кишківник можуть вводити:

Як клізму для усунення закрепу.

Як промивання прямої та сигмовидної кишок перед дослідженням кишківника.

Для введення барію та збільшення контрастності при рентгеноскопічному дослідженні кишківника.

Супрун наголосила, що для очищення, омолодження, схуднення і тому подібного в кишківник воду не заливають. Принаймні у тих місцях, де дотримуються доказової медицини.



Коли потрібно робити клізму / Фото paralleli

Які бувають види клізм

Клізми бувають кількох типів. Є ті, які промивають нижній відділ кишківника. А є й такі, які потрібно утримувати в собі 15 хвилин. Вони відрізняються за складом, але найчастіше використовують водно-сольові розчини, адже вони сприяють додатковому надходженню води з крові в кишківник та виділенню слизу. Також розтягнення водою стінок кишківника є стимулом для його скорочення, тож тут варто бути обачними й не перестаратися. Адже розрив кишківника при гідроколонотерапії інколи трапляється.

У доказовій медицині клізми наповняють чистою водою, фізіологічним чи гіпертонічним розчином, ліками, барієвою "кашею". В жодному випадку не можна робити клізми з оцтом, перекисом водню, кавою, хлоркою, сечею та алкоголем!

Уляна Супрун “Клізми – це не табу, а досить помічна і подекуди необхідна річ. Але і не панацея, не засіб омолодження чи схуднення, не буденна практика, і точно не лікувальний метод. Якщо вас турбують часті закрепи чи інші проблеми, обов'язково поговоріть про це з лікарем. Не ускладнюйте собі життя та не ризикуйте здоров'ям”.

Коротка інструкція, як правильно робити клізму проти закрепу:

Не їжте пів години до клізми й пів години після;

До виходу з дому майте годину;

Зніміть весь одяг з нижньої частини тіла;

Тримайте поруч рушник;

Використовуйте лубрикант для введення клізми;

Не засовуйте її надто глибоко (не більше, ніж 10 сантиметрів);

Вода не має бути гарячою, а її напір та швидкість введення — сильними. Інакше можна легко пошкодити кишківник.

Чому клізма не підходить для схуднення та детоксу?

Зі знешкодженням та виведенням ліків, стероїдних гормонів, зовнішніх токсичних сполук чудово справляються печінка, нирки та легені. Щоразу, коли людина випорожняється, з неї й так виходить те, що має вийти.

Стосовно схуднення – у товстому кишківнику не болото і не каналізація. Там живуть бактерії, які дбають про наш добробут. І це лише за умови, що ми їмо достатньо рослинної їжі, вживаємо мало цукру і небагато жирів та не зловживаємо алкоголем. Якщо ж залити у кишківник воду з сіллю або оцет і вимити бактерії, то кілька кілограмів може піти, адже бактерій у людини багато. Але згодом вони знову розмножаться, а кілограми повернуться. Але ніхто не дасть гарантій, що відновиться саме нормофлора.

Тобто сукупність хороших бактерій, а не умовно-патогенних. Дослідження свідчать, що промивання кишківника зменшує видове різноманіття бактерій, що в нас живуть, та в нормі все має відновитися за 2 тижні.

Можливі побічні наслідки клізми чи промивання кишківника: