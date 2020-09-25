Многие люди ошибочно считают, что клизму можно делать для" очищения " организма. А иногда ее используют даже для лечения серьезных болезней, в частности кори или рака.

К сожалению, клизмы не так очаровательны, как их описывают на разнообразных форумах. Более того, они даже могут навредить, сообщила Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Когда нужно применять клизму

В домашних условиях клизму применяют преимущественно для облегчения запора и опорожнения прямой кишки . Делать это стоит в крайнем случае, когда без клизмы уже никак, ослабляющее не помогло, все сухо, твердо, больно. Обычно сильный запор возникает, если человек пьет мало жидкости (или много теряет), мало двигается и ест недостаточно растительной пищи, богатой клетчаткой. Регулярные клизмы вместо воды, движения и клетчатки в должном количестве не решат проблемы с запорами, а наоборот – лишь усилят.

. Делать это стоит в крайнем случае, когда без клизмы уже никак, ослабляющее не помогло, все сухо, твердо, больно. Обычно сильный запор возникает, если человек пьет мало жидкости (или много теряет), мало двигается и ест недостаточно растительной пищи, богатой клетчаткой. Регулярные клизмы вместо воды, движения и клетчатки в должном количестве не решат проблемы с запорами, а наоборот – лишь усилят. Еще клизмы используют при язвенном колите для введения лекарства в кишечник. Лишь в таком случае препараты не будут разрушены в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

для введения лекарства в кишечник. Лишь в таком случае препараты не будут разрушены в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Небольшое промывание прямой кишки или стимуляция опорожнения могут потребоваться и перед анальным сексом. Для этого используют готовые клизмы, которые продаются в аптеке.

В стенах медучреждения воду в кишечник могут вводить:

Как клизму для устранения запора.

Как промывание прямой и сигмовидной кишок перед исследованием кишечника.

Для введения бария и увеличения контрастности при рентгеноскопическом исследовании кишечника.

Супрун подчеркнула, что для очищения, омоложения, похудения и тому подобного в кишечник воду не заливают. По крайней мере в тех местах, где придерживаются доказательной медицины.



Когда нужно делать клизму / Фото paralleli

Какие бывают виды клизм

Клизмы бывают нескольких типов. Есть те, которые промывают нижний отдел кишечника. А есть и такие, которые нужно удерживать в себе 15 минут. Они отличаются по составу, но чаще всего используют водно-солевые растворы, ведь они способствуют дополнительному поступлению воды из крови в кишечник и выделению слизи. Также растяжение водой стенок кишечника является стимулом для его сокращения, поэтому здесь следует быть осмотрительными и не переусердствовать. Ведь разрыв кишечника при гидроколонотерапии иногда случается.

В доказательной медицине клизмы наполняют чистой водой, физиологическим или гипертоническим раствором, лекарствами, бариевой "кашей". Ни в коем случае нельзя делать клизмы с уксусом, перекисью водорода, кофе, хлоркой, мочой и алкоголем!

Уляна Супрун “Клизмы – это не табу, а довольно вспомогательная и кое-где необходимая вещь. Но и не панацея, не средство омоложения или похудения, не обыденная практика, и точно не лечебный метод. Если вас беспокоят частые запоры или другие проблемы, обязательно поговорите об этом с врачом. Не усложняйте себе жизнь и не рискуйте здоровьем”.

Краткая инструкция, как правильно делать клизму против запора:

Не ешьте полчаса до клизмы и полчаса после;

До выхода из дома имейте час;

Снимите всю одежду с нижней части тела;

Держите рядом полотенце;

Используйте лубрикант для введения клизмы;

Не засовывайте ее слишком глубоко (не более, чем 10 сантиметров);

Вода не должна быть горячей, а ее напор и скорость введения — сильными. Иначе можно легко повредить кишечник.

Почему клизма не подходит для похудения и детокса?

С обезвреживанием и выведением лекарств, стероидных гормонов, внешних токсических соединений прекрасно справляются печень, почки и легкие. Каждый раз, когда человек испражняется, из него и так выходит то, что должно выйти.

Относительно похудения – в толстом кишечнике не болото и не канализация. Там живут бактерии, которые заботятся о нашем благосостоянии. И это лишь при условии, что мы едим достаточно растительной пищи, употребляем мало сахара и немного жиров и не злоупотребляем алкоголем. Если же залить в кишечник воду с солью или уксус и вымыть бактерии, то несколько килограммов может уйти, ведь бактерий у человека много. Но со временем они снова размножатся, а килограммы вернутся. Но никто не даст гарантий, что восстановится именно нормофлора.

То есть совокупность хороших бактерий, а не условно-патогенных. Исследования свидетельствуют, что промывание кишечника уменьшает видовое разнообразие бактерий, которые в нас живут, и в норме все должно восстановиться за 2 недели.

Возможные побочные последствия клизмы или промывания кишечника: