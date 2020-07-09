Ексміністерка МОЗ Уляна Супрун розкритикувала склад Медичної ради, яку створив теперішній міністр Максим Степанов.

Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Нагадаємо, Максим Степанов створив Медичну раду при Міністерстві охорони здоров’я, до якої входять провідні спеціалісти у галузі медицини, щоб надавати пропозиції з реформування системи охорони здоров’я. За словами Степанова, без їхньої думки було б складно створити якісну медицину.

"Максим Степанов кілька днів тому на своєму щоденному брифінгу оголосив про створення медичної ради при МОЗ. Схоже, нескінченні обговорення та проведення міфічних аудитів для "виправлення недоліків" реформи займають одну з провідних позицій у роботі МОЗ", – зазначила ексміністерка.

Крім того, Супрун розкритикувала склад Медичної ради. Так, серед людей, які будуть вносити пропозиції міністру щодо трансформації, є відомий хірург і директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров.

Людина, яка роками наживається на українцях, зробивши з державного медичного закладу своє феодальне володіння. Лікар-переховувач вбивць у лікарні, статки якого налічують мільйони, регулярно критикував трансформацію системи охорони здоров’я. Зрозумівши, що брати гроші з пацієнтів за послуги гарантовані договором з НСЗУ не вийде, він різними способами саботує зміни в медицині,

– написала Уляна Супрун про Бориса Тодурова.

У Медраду входить Ольга Голубовська – лікар-інфекціоніст та позаштаний спеціаліст МОЗ по напрямку "інфекційні захворювання" в часи Богатирьової.

Супрун зазначила, що, бувши радницею Скалецької, Голубовська чинила тиск на держслужбовців, вимагаючи включити її до складу експертів по визначенню номенклатур та наполягала на необхідності закупівлі конкретного дорогого препарату для лікування гепатиту С.

Пізніше виявилося, що Голубовська отримувала кошти від виробника цього препарату. Жодного конфлікту інтересів вона у цьому не вбачала,

– зазначила ексочільниця МОЗ.